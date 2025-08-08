Kinh tế

Kinh doanh

Thuế quan của Mỹ: Washington áp thuế đối với vàng thỏi loại 1kg

Financial Times dẫn nội dung bức thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB), đề ngày 31/7, vàng thỏi loại 1kg và loại 100 ounce cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định.

Hoàng Châu
Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu loại 1kg.

Báo trên dẫn nội dung bức thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB), đề ngày 31/7, vàng thỏi loại 1kg và loại 100 ounce cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định.

Động thái này có thể ảnh hưởng tới Thụy Sĩ - trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Cũng từ ngày 7/8, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước leo thang lớn trong nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Donald Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Thuế quan #Vàng thỏi #Vàng thỏi nhập khẩu Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục