Thuế quan của Mỹ: Washington áp thuế đối với vàng thỏi loại 1kg

Ngày 7/8, tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu loại 1kg.

Báo trên dẫn nội dung bức thư từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB), đề ngày 31/7, vàng thỏi loại 1kg và loại 100 ounce cần được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế nhất định.

Động thái này có thể ảnh hưởng tới Thụy Sĩ - trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Cũng từ ngày 7/8, các mức thuế cao hơn của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước leo thang lớn trong nỗ lực tái định hình thương mại toàn cầu của Tổng thống Donald Trump./.

Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng thu 50 tỷ USD từ thuế quan Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết nước này có thể thu tới 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu, khi các mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia.