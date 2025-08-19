Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới: Suy yếu thành vùng áp thấp

Thông tin về tình hình áp thấp nhiệt đới, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, sáng 19/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5-22,5 độ Vĩ Bắc; 106,4- 107,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) trong ngày và đêm 19/8 còn có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này./.