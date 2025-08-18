Hải Phòng cấm biển để phòng, chống áp thấp nhiệt đới

Ngày 18/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Hải Phòng đã có Thông báo hỏa tốc số 450/TB-BCHPTDS chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới đang tiến vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Theo đó, thành phố yêu cầu ngừng mọi hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí tại các khu vực biển, đảo; tạm dừng hoạt động tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long; cấm các phương tiện vận tải thủy, tàu thuyền ra khơi khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản tại cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 14 giờ ngày 18/8. Các biện pháp phải được hoàn tất trước 16 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân các phường, xã ven biển và các đơn vị liên quan thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền, người dân nuôi trồng thủy sản tại lồng bè, chòi canh khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn; đồng thời bố trí sắp xếp phương tiện neo đậu hợp lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng va chạm, chìm tàu. Trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng được phép áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Thông báo cũng nhấn mạnh việc các địa phương, đơn vị phải trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu, xử lý tình huống phát sinh.

Biện pháp cấm biển, dừng hoạt động tại các cửa sông, ven biển và ngoài khơi sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo kết thúc của cơ quan chức năng./.

Thời tiết đêm 18/8: Áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 45km Dự báo đêm 18/8 và ngày 19/8, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3,5m.