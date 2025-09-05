Tổ chức Xúc tiến Du lịch toàn cầu kết nạp thêm 17 thành viên mới

Chiều 5/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, phiên họp toàn thể Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 đã thống nhất thông qua nhiều nội dung.

Phiên họp đã thông qua các đề xuất sửa đổi điều lệ TPO và Tuyên bố Chủ tịch Đại hội đồng TPO lần thứ 12 và các cuộc họp liên quan.

Tại phiên họp, Ban lãnh đạo TPO nhiệm kỳ 2026-2027 đã được bầu. Thành phố Busan (Hàn Quốc) tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch TPO; hai thành phố Gimhae (Hàn Quốc) và Kota Kinabalu (Malaysia) giữ cương vị Phó Chủ tịch. Đồng thời, thành phố Gimhae được lựa chọn đăng cai Đại hội đồng TPO lần thứ 13 vào năm 2027.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tọa phiên toàn thể Đại hội đồng TPO lần thứ 12, cho biết các ý kiến chia sẻ và thảo luận tại Hội nghị lãnh đạo các thành phố thành viên TPO được đúc kết thành nội dung của Tuyên bố Chủ tịch Đại hội đồng TPO lần thứ 12 và các cuộc họp liên quan, trong đó có 3 nội dung chính là chuyển đổi số trong du lịch đô thị; chiến lược du lịch xanh và bền vững.

Ông Dũng nhấn mạnh: “Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu nền tảng chiến lược Green Horizon. Trong đó, các nền tảng hợp tác kỹ thuật số được đề xuất nhằm tạo dựng cộng đồng xanh và thúc đẩy các sáng kiến du lịch bền vững trên toàn bộ mạng lưới TPO thông qua hợp tác công nghệ."

Trong khuôn khổ Đại hội đồng TPO lần thứ 12, Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á-Thái Bình Dương đã kết nạp thêm 17 thành viên mới, nâng tổng số thành viên lên 204, trong đó có 144 thành viên chính quyền.

Đáng chú ý, 13 thành phố chính quyền gồm Aktau (Kazakhstan), Umnugovi (Mông Cổ), Miri (Malaysia) và 10 địa phương thuộc Hàn Quốc (Changnyeong, Geochang, Goseong, Gyongsangnam-do, Haman, Hamyang, Hapcheon, Jinju, Sancheong và Uiryeong.

Tổng Thư ký TPO Kang Da-eun khẳng định việc mở rộng mạng lưới thành viên lên 204 là một dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng cho những cơ hội hợp tác mới, đồng thời củng cố vai trò của TPO với tư cách là diễn đàn hợp tác du lịch toàn cầu.

Về chương trình công tác năm 2026, TPO dự kiến tổ chức 8 hội nghị, trong đó điểm nhấn là Diễn đàn TPO lần thứ 10 tại thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất chọn thành phố Ulsan (Hàn Quốc) đăng cai Diễn đàn TPO lần thứ 11 năm 2028.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố sáng lập, đồng thời là thành phố duy nhất tại Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành, đã tích cực tham gia vào các hoạt động của TPO, đóng góp có hiệu quả vào việc tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển du lịch giữa các thành phố thành viên.

Đặc biệt, thông qua Tổ chức TPO, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang giới thiệu hình ảnh điểm đến một cách chủ động, tích cực đến cộng đồng du lịch thế giới, góp phần thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến Thành phố, đặc biệt là khách từ thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Đông Nam Á./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm hẹn toàn cầu cho du lịch số và Xanh Ngày 3/9, Lễ khai mạc Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 đã chính thức diễn ra tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.