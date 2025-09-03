Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm hẹn toàn cầu cho du lịch số và Xanh

Chiều ngày 3/9, Lễ khai mạc Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 chính thức diễn ra tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.



Sự kiện quy tụ đại diện lãnh đạo các thành phố thành viên, chuyên gia và tổ chức du lịch từ nhiều quốc gia, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, Đại hội đồng TPO năm 2025 đặt ra những mục tiêu chiến lược, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Đây không chỉ là xu thế, mà còn là yêu cầu cấp thiết để ngành du lịch toàn cầu thích ứng với biến đổi khí hậu, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển đồng bộ, sáng tạo và bền vững”. Ông cũng kỳ vọng sự kiện sẽ tạo nền tảng để các thành viên TPO cùng xây dựng thông điệp chung, đề xuất sáng kiến khả thi nhằm tăng cường kết nối và hợp tác.



Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO, chia sẻ: “Chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 phản ánh các thách thức và cơ hội của thời đại chúng ta. Du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và phát triển các thành phố thành viên”. Bà khẳng định TPO không chỉ là một tổ chức, mà còn là một gia đình, gắn kết bởi niềm tin rằng du lịch là sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Chương trình.

Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là một trong những thành phố sáng lập và Ủy viên Ban Điều hành TPO, đã và đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh như một chiến lược then chốt để phát triển du lịch bền vững. Thành phố xác định đây là lựa chọn tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao, thích ứng với khủng hoảng và hội nhập sâu rộng vào xu thế toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội thảo chuyên đề, diễn đàn cấp cao và hội nghị song phương sẽ tập trung thảo luận về ứng dụng AI, dữ liệu lớn, VR/AR trong du lịch, cũng như các giải pháp giảm phát thải, bảo tồn di sản và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.

Đại hội đồng TPO lần thứ 12 không chỉ là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh điểm đến năng động, mà còn góp phần thu hút du khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Với tầm nhìn hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, sự kiện này khẳng định cam kết mạnh mẽ của TPO trong việc kiến tạo một ngành du lịch có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm và hướng đến tương lai phát triển bền vững./.