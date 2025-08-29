Bản đồ du lịch mới: Thành phố Hồ Chí Minh vươn tới không gian xanh và di sản

Trong xu thế phát triển du lịch bền vững và đa dạng hóa trải nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh không còn là một điểm đến đơn lẻ mà đang trở thành trung tâm kết nối, mở ra những hành trình khám phá mới đến với không gian xanh và di sản văn hóa - lịch sử sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 phút lái xe, Bình Dương không chỉ là nơi có những khu công nghiệp sầm uất mà còn là điểm đến của văn hóa và sáng tạo khi giới thiệu với du khách Trường Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương, một điểm đến cho những người yêu nghệ thuật, có cơ hội được tận mắt chứng kiến quá trình sáng tác của các họa sĩ, tham gia các workshop nghệ thuật và tìm hiểu về những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất này.

Chị Hải Hà, một du khách từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ sau khi tham gia trải nghiệm tại đây: “Tôi rất bất ngờ khi tìm thấy một không gian nghệ thuật đậm chất truyền thống nhưng lại rất hiện đại và sáng tạo ngay gần Sài Gòn như vậy”.

Cũng tại Bình Dương, du khách ngược dòng thời gian về với những giá trị văn hóa lâu đời khi được tận tay chạm vào từng đường nét tinh xảo trên các sản phẩm sơn mài và theo dõi quy trình làm gốm thủ công tài hoa tại cơ sở sơn mài Định Hòa. Những trải nghiệm này không chỉ đơn thuần là tham quan mà còn là cơ hội để mỗi người thấu hiểu và trân quý hơn bàn tay lao động, khối óc sáng tạo của người thợ thủ công Việt.

Thợ thủ công đang hoàn thiện tác phẩm sơn mài. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trải nghiệm làm tượng gốm tại Trường Trường Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Rời Bình Dương, hành trình nối dài đưa du khách đến với Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố từ thiên nhiên hùng vĩ đến những di sản văn hóa - lịch sử sâu sắc. Tại đây, du khách có thể hòa mình vào không gian xanh mát của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo hoặc tìm về với lịch sử tại Di tích đoàn tàu không số Lộc An. Bãi biển Phước Hải với Lễ hội diều hàng tuần đầy màu sắc mang đến một không gian vui chơi, giải trí sôi động, trong khi Dinh Cô lại là điểm đến tâm linh, nơi du khách có thể chiêm nghiệm và tìm chút bình yên.

Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng cao cấp tại các resort ven biển và những trải nghiệm văn hóa, lịch sử đã tạo nên một Vũng Tàu đa chiều, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, từ những người yêu thích khám phá, phiêu lưu đến những ai muốn tìm kiếm sự thư giãn, nghỉ ngơi.

Phường Vũng Tàu đẹp lung linh về đêm với bờ biển sạch đẹp, núi non hùng vĩ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đặc biệt, Trung tâm huấn luyện của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam mở ra một trải nghiệm độc đáo, cho phép du khách tìm hiểu về thế giới hàng không và chứng kiến quá trình huấn luyện của các phi công.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hồng Tú, Tổng Giám đốc BT Tour, đưa ra những đề xuất nhằm giữ chân du khách: "Nhóm khách nói tiếng Hoa vẫn rất quan tâm đến Vũng Tàu. Để giữ chân họ, chúng ta cần bổ sung thêm điểm tham quan và đặc biệt là nguồn nhân lực thông thạo tiếng Hoa. Bên cạnh đó, việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn như giải bóng chuyền bãi biển hay lướt ván là vô cùng cần thiết để tạo sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách."

Sự kết hợp giữa đô thị năng động thành phố Hồ Chí Minh, không gian sáng tạo tại Bình Dương và thiên nhiên - di sản tại Vũng Tàu đã tạo nên một bản đồ du lịch hoàn chỉnh và hấp dẫn. Hành trình này không chỉ giúp giảm tải cho điểm đến trung tâm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tại các địa phương lân cận, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú và đáng nhớ.

Đây chính là hướng đi chiến lược, biến thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kết nối, từ đó lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần vẽ nên một bức tranh du lịch đa sắc màu cho vùng Nam Bộ./.

Biển Vũng Tàu nhìn từ trên cao xuống. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)