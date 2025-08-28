Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, doanh nghiệp du lịch-lữ hành, cơ sở lưu trú địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng điểm đến, tăng thêm trải nghiệm mới lạ và nguồn nhân lực phục vụ lượng khách dự kiến tăng đột biến trong kỳ lễ năm nay.

Làm mới điểm đến du lịch địa phương

Ghi nhận thực tế trên địa bàn phường Vũng Tàu, hiện có đa dạng sản phẩm du lịch phục vụ du khách gồm du lịch nghỉ dưỡng biển, tâm linh, lịch sử-cách mạng cùng hệ thống khách sạn, resort, villa, khu vui chơi Hồ Mây, các tour biển đảo… đã và đang thu hút khách du lịch đặt chỗ trước dịp Quốc khánh 2/9.

Hệ thống hạ tầng như, nhà vệ sinh công cộng, bãi giữ xe thông minh, hệ thống chiếu sáng… cũng được cải thiện và tăng cường phục vụ khách tham quan, du lịch dự kiến tăng đột biến dịp lễ này.

Theo ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Khu du lịch Hồ Mây đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực đón khách dịp 2/9.

Trong đó, khu vực phổ biến tập trung đông khách và được ưa chuộng như, khu càphê Katinat, Suối bên biển, In the sea… được tăng cường đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn điểm đến nhằm phục vụ du khách vui chơi, giải trí lẫn lưu trú.

Khu du lịch Hồ Mây Park, phường Vũng Tàu đầu tư thêm các sản phẩm dịch vụ mới, chuẩn bị sẵn các gói kích cầu để phục vụ người dân, du khách. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Đến với Khu du lịch Hồ Mây dịp 2/9 năm nay, du khách còn được trải nghiệm chương trình chào mừng ngày hành chính như show nhạc nước và Hồ Mây show hay tour trải nghiệm ngắm thú đêm Night Safari…

Nắm bắt nhu cầu xu hướng du lịch xanh, chuỗi càphê Sol Retreat Farm 2, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung làm mới, cải thiện không gian xanh và bổ sung thêm góc “check-in” để khách có trải nghiệm đẹp hơn như ruộng bậc thang, đường cỏ lau, mê cung bắp, rừng tre Tây Bắc…

Điểm nhấn của dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay tại Sol Retreat Farm 2 là chương trình văn nghệ và hoạt động đậm chất văn hóa Tây Bắc với nhiều combo ẩm thực đặc trưng, chế biến theo phong cách mới lạ để du khách vừa tham quan vừa thưởng thức. Riêng nhóm khách gia đình hay khách lưu trú có thể trải nghiệm một số hoạt động như, bắt cá, tham quan vườn, lớp học… về nét văn hóa Tây Bắc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Huỳnh Phi Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó có sự đồng hành của doanh nghiệp nhằm đưa ra những sản phẩm phục vụ du khách trước, trong và sau dịp 2/9.

“Dịp 2/9 năm nay, xã Hồ Tràm tập trung vào những nội dung trọng tâm là đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác niêm yết giá hàng hóa, thành lập 3 tổ công tác liên tục kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động du lịch trên địa bàn trong dịp lễ. Qua đó, đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, thân thiện, thu hút và giữ chân du khách trong thời gian tới, chứ không chỉ dịp 2/9 năm nay,” ông Huỳnh Phi Khánh nhấn mạnh.

Kết hợp tour dịp nghỉ lễ 2/9 và sự kiện A80

Hầu hết doanh nghiệp du lịch-lữ hành đều đánh giá thị trường nội địa trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay sôi động sớm hơn cùng kỳ các năm trước, nhất là tour tuyến Hà Nội và những vùng lân cận.

Khách du lịch tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, điểm du lịch nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Điều này cho thấy, du khách háo hức chờ đón sự kiện A80 sẽ diễn ra tại Thủ đô dịp 2/9, với nhóm tour tuyến được du khách quan tâm nhiều nhất là city tour Hà Nội và liên tuyến gồm Dấu ấn theo chân Bác (Hà Nội-Thái Nguyên-Tuyên Quang), Nhớ về mùa Thu tháng Mười (Hà Nội-Tuyên Quang)…

Bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-Truyền thông, Công ty Lữ hành Vietluxtour, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhằm phục vụ khách du lịch nội địa và quốc tế dịp 2/9, doanh nghiệp chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ từ rất sớm và hiện nhóm tour trọn gói tham quan Hà Nội và những vùng phụ cận đã đầy khách.

Mặt khác, doanh nghiệp giới thiệu đến du khách phong phú chùm tour “Việt Nam thời đại mới” với đa dạng hành trình độc đáo theo bản đồ du lịch mới 34 tỉnh, thành phố. Giá tour dịp 2/9 năm nay, tùy tuyến sẽ có mức tăng từ 5-10% do giá một số dịch vụ vé máy bay, khách sạn, nhà hàng…tăng.

Báo cáo nhanh mới nhất của Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt (Du Lịch Việt) tại hệ thống chi nhánh về tình hình kinh doanh dịp 2/9 năm nay cho thấy, nhu cầu đặt tour tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng khách đăng ký tour ước tính tăng 15%.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, du lịch nội địa chiếm ưu thế với gia tăng đột biến tại các tuyến miền Bắc, đặc biệt Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Mộc Châu… xuất phát từ sức hút của sự kiện A80.

Nhiều tín hiệu thị trường tích cực đang tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh chạy nước rút đẩy mạnh kích cầu sản phẩm, dịch vụ và tăng thêm cơ hội kinh doanh trong những ngày cận lễ 2/9.

Điển hình, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (Agoda) ghi nhận mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội tăng vọt gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước và lượng tìm kiếm Hà Nội từ du khách quốc tế tăng 84%.

Mặt khác, Agoda thống kê trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, du lịch gắn với di sản tiếp tục là xu hướng chủ đạo, khi các du khách tìm kiếm những kỳ nghỉ mang đậm bản sắc văn hóa, dễ di chuyển và giàu trải nghiệm chân thực về cuộc sống bản địa.

Du khách quốc tế được tặng cờ đỏ sao vàng khi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng Tư vừa qua. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ: Lễ Quốc khánh 80 năm là một cột mốc lịch sử trọng đại, đồng thời là cơ hội đặc biệt để du khách cảm nhận trọn vẹn bầu không khí văn hóa đa dạng của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Liên quan đến tour dịp nghỉ lễ 2/9 kết hợp sự kiện A80, cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích du khách nên đặt dịch vụ sớm nếu có nhu cầu tham gia chương trình trực tiếp. Du khách nên chọn các đơn vị du lịch-lữ hành uy tín để được đảm bảo chất lượng phục vụ.

Về phía cơ quan quản lý ngành, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã phối hợp với các phường, xã trên địa bàn để chuẩn bị điều kiện tốt nhất, đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách đến thành phố trong dịp 2/9 năm nay.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các phường, xã có điểm đến trọng điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm triển khai phục vụ du khách du lịch dịp nghỉ lễ 2/9, sự kiện A80 và trong những tháng cuối năm 2025.

“Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay du khách đến với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cảm nhận được không gian mới của thành phố năng động, phát triển, hiện đại… nhưng vẫn có những bản sắc riêng, hiếu du khách. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành thành phố không chỉ sẵn sàng chào đón du khách mà còn tung ra đa dạng chương trình ưu đãi, kích cầu và mang lại trải nghiệm đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ,” bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhận định./.

