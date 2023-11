Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi sơ tán toàn bộ Bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza

Tuyên bố của WHO cho biết tình hình tại Bệnh viện Al-Shifa "tuyệt vọng," không thể thực hiện chức năng của một cơ sở y tế, trong khi an ninh rất đáng lo ngại do các vụ nổ súng và nã pháo.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza ngày 10/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên tại Bệnh viện Al-Shifa - cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza, cho biết một nhóm đánh giá tình hình nhân đạo mô tả bệnh viện này là một "vùng chết."

Kêu gọi trên được đưa ra sau khi WHO dẫn đầu một nhóm bao gồm đại diện nhiều cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc tiến hành đánh giá tình hình nhân đạo ở Bệnh viện Al-Shifa.

Tuyên bố của WHO cho biết nhóm này đánh giá tình hình tại bệnh viện này "tuyệt vọng," về cơ bản không thể thực hiện chức năng của một cơ sở y tế do thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các thiết bị vật tư thiết yếu khác, trong khi an ninh rất đáng lo ngại do các vụ nã pháo và nổ súng trong khu vực.

Tuyên bố cho biết: "WHO và các đối tác đang khẩn trương phát triển các kế hoạch sơ tán ngay lập tức đối với các bệnh nhân, nhân viên và người thân của họ vẫn đang ở trong bệnh viện."

Theo số liệu của WHO, hiện còn 291 bệnh nhân và 25 nhân viên y tế đang ở bên trong Bệnh viện Al-Shifa, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng "rất nguy kịch."

Ngoài ra, có hai bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt mà không có máy thở và 22 bệnh nhân cần chạy thận đang trong tình cảnh khó khăn về máy móc và thiết bị điều trị.

Nhóm đánh giá do WHO dẫn đầu trên cho biết họ chứng kiến một ngôi mộ tập thể ngay lối vào bệnh viện và được biết đây là ngôi mộ tập thể của hơn 80 người. Một số bệnh nhân trong bệnh viện đã không qua khỏi do các dịch vụ điều trị ngừng hoạt động.

Trong khi đó, hành lang và khuôn viên bệnh viện chứa đầy chất thải y tế và rác thải rắn, làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây nhiễm.

Nhóm cũng chứng kiến cảnh tượng các bệnh nhân, người bị thương và nhân viên y tế cố gắng sơ tán khỏi bệnh viện trong lúc giao tranh xảy ra xung quanh cơ sở y tế này.

Hoạt động đánh giá nói trên diễn ra hôm 18/11, với sự tham gia của các chuyên gia y tế, nhân viên phụ trách logistics và nhân viên an ninh của các cơ quan Liên hợp quốc.

Theo WHO, đây là sứ mệnh tiềm ẩn rủi ro cao và nhóm chỉ có thể ở lại trong bệnh viện khoảng một giờ đồng hồ do các quan ngại về an ninh.

Hoạt động đánh giá này được tiến hành sau khi quân đội Israel yêu cầu di dời khoảng 2.500 người đang trú ngụ tạm thời tại bệnh viện Al-Shifa.

Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đối tác để xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp đồng thời đề nghị được hỗ trợ đầy đủ để có thể triển khai kế hoạch này.

Tổng Giám đốc WHO cũng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức để đảm bảo triển khai viện trợ nhân đạo mang tính bền vững đến Dải Gaza, trong bối cảnh thuốc men và thiết bị y tế tại bệnh viện Al-Shifa cạn kiệt./.