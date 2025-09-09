Thế giới

Châu Mỹ

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của Tổng thống Trump trong vụ kiện phỉ báng nhà báo

Tòa án liên bang Manhattan bác kháng cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho nhà báo E. Jean Carroll vì phát ngôn gây tổn hại danh dự.

Linh Tô
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà văn E. Jean Carroll. (Nguồn: Getty Images/AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà văn E. Jean Carroll. (Nguồn: Getty Images/AFP)

Ngày 8/9, Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 2 tại Manhattan đã bác bỏ kháng cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với phán quyết của bồi thẩm đoàn, phải bồi thường 83,3 triệu USD cho nhà văn E. Jean Carroll do phát ngôn làm tổn hại danh dự bà hồi năm 2019.

Hội đồng thẩm phán nhận định mức bồi thường là “hợp lý, xét đến những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc.”

Trong đơn kháng cáo, ông Trump viện dẫn quyền miễn trừ tổng thống và cho rằng các phát biểu liên quan được đưa ra trong vai trò nguyên thủ, song tòa bác bỏ lập luận này.

Trước đó, ngày 13/6, tòa phúc thẩm cũng đã giữ nguyên phán quyết, buộc ông Trump bồi thường 5 triệu USD cho bà Carroll trong vụ kiện liên quan phát ngôn phỉ báng và hành vi tấn công tình dục.

Bà Carroll từng là cây bút của tạp chí Elle, đã cáo buộc ông Trump tấn công bà tại một cửa hàng ở New York vào năm 1996. Ông Trump nhiều lần phủ nhận, gọi cáo buộc trên là "bịa đặt."

Trong hai phán quyết, tòa cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về cả thiệt hại tinh thần, uy tín (18,3 triệu USD) và tiền phạt bổ sung (65 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)
