Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Tiểu ban Đại hội XIV

Chiều 25/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng, cho ý kiến tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Thường trực các Tiểu ban đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Bộ Chính trị và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII gồm: dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, với hai trụ cột là Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới: ổn định vững chắc để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

“Để làm được điều đó, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần thể hiện rõ ba lớp định hướng (lớp nền tảng là tư duy phát triển thế hệ mới với bốn chuyển đổi chiến lược; lớp kết cấu là năm trụ cột an ninh nền tảng tạo lá chắn trước cú sốc, trước sự biến đổi và trước những tác động và nguy cơ phải đối mặt và lớp vận hành, chương trình hành động có thể kiểm đếm theo từng chủ thể thực hiện, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn cụ thể).

Tổng Bí thư cho biết, những nghị quyết mới của Bộ Chính trị gồm Nghị quyết số 57, số 59, số 66, số 68, số 70, số 71, số 72 và các nghị quyết dự kiến tiếp theo không chỉ bổ sung nội dung mà còn là “đòn bẩy” để Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bước ngay vào triển khai.

Tổng Bí thư yêu cầu, tổng kết 40 năm đổi mới phải chỉ ra được những bài học cốt lõi, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, đổi mới có nguyên tắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập và nắm bắt cơ hội của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp ủy, từng cán bộ được xác định rõ trong cơ chế “một việc-một đầu mối- một thời hạn"...



Tổng Bí thư đánh giá cao những vấn đề đã tiếp thu, hoàn thiện trong báo cáo, yêu cầu những vấn đề mới của Văn kiện cần tiếp tục được bổ sung thêm những điểm mới, nhất là tiếp thu những ý kiến của các đồng chí Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban tại buổi làm việc và chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị, báo cáo Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Văn kiện phải thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết trước nhân dân: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất./.