Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 24/9, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng đang âm ỉ liên quan đến xung đột tại Trung Đông, trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo đã có những phát biểu ngắn bên trong Nhà Trắng, ca ngợi sức mạnh của quan hệ Mỹ-Trung và đề cập đến những vấn đề dự kiến thảo luận.

Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ (SI) - thuật ngữ mà Tổng thống Mỹ dùng để chỉ AI.

Tổng thống Trump cho biết thêm rằng những quyết định mà hai bên đưa ra trong các lĩnh vực này ngày hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới.

Trong phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình cũng đề cập ngắn gọn đến AI, lưu ý rằng cả hai nước đều là “những quốc gia dẫn đầu” trong lĩnh vực này.

Hai bên đều có năng lực và trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì những mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm rằng sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ phúc lợi của người dân.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ về các vấn đề phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật. Ông kêu gọi Mỹ - Trung “giữ vững nguyên tắc không xung đột và không đối đầu”.

Ông Tập Cận Bình cũng thông báo rằng 2 con gấu trúc sẽ đến vườn thú Atlanta trong vài ngày tới, gọi đây là "sứ giả của tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và người dân Mỹ." Động thái ngoại giao gấu trúc này đã được công bố trước đó vào tháng 4.

Đây là cuộc gặp thứ hai trong số tối đa 4 cuộc gặp mà lãnh đạo Mỹ-Trung có thể tiến hành trước khi năm 2026 kết thúc, một con số cao bất thường đối với các nhà lãnh đạo hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau một lần vào tháng 5, khi Tổng thống Trump thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Chuyến thăm Mỹ lần này là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2015.

Hai nhà lãnh đạo có thể gặp lại nhau vào tháng 11, khi Trung Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), và sau đó một lần nữa vào tháng 12, khi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) được tổ chức tại Miami (Mỹ).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến về thuế quan kéo dài nhiều tháng, đồng thời xử lý những bất định liên quan đến Iran, Ukraine...

Hai nước cũng là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ AI tiên tiến. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 ở Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa đang đối mặt với khả năng chịu những tổn thất./.

Duy trì đối thoại-chìa khóa ổn định quan hệ Trung Quốc, Mỹ Trọng tâm của quan hệ Trung-Mỹ hiện nay không phải loại bỏ cạnh tranh mà là quản lý cạnh tranh, ngăn bất đồng trong một lĩnh vực lan sang toàn bộ quan hệ song phương.