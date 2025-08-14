Tổng thống Trump ký sắc lệnh thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp, nhằm đẩy nhanh quy trình cấp phép phóng tên lửa và mở đường cho việc phát triển thêm các cảng vũ trụ mới.

Trong nhiều năm, giới lãnh đạo ngành công nghiệp vũ trụ đã bày tỏ sự thất vọng trước tốc độ xử lý của cơ quan quản lý đối với các hoạt động phóng và vận hành tàu vũ trụ.

Họ kỳ vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ có động thái tháo gỡ, hỗ trợ đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ nhiều triển vọng.

Tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành công ty hàng không vũ trụ SpaceX- từng nhiều lần chỉ trích cơ quan quản lý Mỹ, trong đó có nhận xét hồi mùa Thu năm 2024 rằng các thủ tục đang làm chậm tiến độ phát triển Starship- mẫu tên lửa thử nghiệm mà SpaceX đang nghiên cứu cho nhiều sứ mệnh tương lai.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chịu trách nhiệm giám sát các vụ phóng tên lửa tư nhân như một phần trong nhiệm vụ quản lý không phận quốc gia.

Những lãnh đạo hiện thời và cựu quan chức FAA khẳng định cơ quan này cam kết phối hợp với doanh nghiệp để điều phối việc phóng và tái nhập khí quyển của tàu vũ trụ tư nhân.

Hiện SpaceX là doanh nghiệp có tần suất phóng tên lửa cao nhất thế giới. Vì vậy, sắc lệnh mới, với nội dung rút ngắn thời gian cấp phép bay, dự kiến sẽ mang lại lợi thế cho công ty.

Tuy nhiên, các nhà khai thác khác như Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos hay United Launch Alliance cũng đang chuẩn bị tăng cường số lần phóng tên lửa trong những năm tới.

Sắc lệnh do Tổng thống Trump ký ngày 14/8 cũng đặt mục tiêu đơn giản hóa các thủ tục đánh giá tác động môi trường, để hỗ trợ xây dựng thêm các cảng vũ trụ - nơi có thể thực hiện những vụ phóng và hoạt động liên quan.

Ông Dave Cavossa, Chủ tịch Liên đoàn Không gian Thương mại Mỹ, nhận định sắc lệnh này sẽ giúp tăng cường sức cạnh tranh của ngành vũ trụ quốc gia bằng cách cắt giảm thủ tục hành chính, đồng thời vẫn bảo đảm cam kết về an toàn công cộng.

Cuộc đua phát triển ngành công nghiệp vũ trụ đang nóng lên trên toàn cầu. Tổ chức Space Foundation báo cáo rằng nền kinh tế vũ trụ toàn cầu, năm 2023, đạt doanh thu 570 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước.

Trong vòng một thập kỷ vừa qua, tốc độ tăng trưởng của ngành này đã mở rộng gấp gần 2 lần và tính đến tháng 7/2024, doanh thu thương mại chiếm gần 80% hoạt động của toàn ngành./.

