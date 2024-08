Trái Đất ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, nhiệt độ toàn cầu trong tháng Bảy cao hơn 2,18 độ F (1,21 độ C) so với mức trung bình của thế kỷ 20 là 60,4 độ F (15,8 độ C).