Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh thu hút hơn 260 doanh nghiệp

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) chính thức khai mạc sáng nay (30/10) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E), số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, do Chaoyu Expo và Công ty Vinexad, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM)… phối hợp tổ chức.

Với diện tích trưng bày lên tới 6.000 mét vuông, triển lãm IEAE thu hút hơn 260 đơn vị tham gia triển lãm với quy mô hơn 350 gian hàng, dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan từ doanh nghiệp, nhà mua hàng, nhà phân phối đến người tiêu dùng yêu công nghệ.

Bên cạnh đó, triển lãm IEAE hứa hẹn sẽ mang tới cho khách tham quan nhiều sản phẩm và trải nghiệm đa dạng, thú vị tại triển lãm, mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi, nâng cấp và phát triển công nghệ của các ngành liên quan đối với điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) cho biết triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh năm nay được tổ chức vừa là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp tiên tiến, vừa là diễn đàn để kết nối đầu tư, hợp tác sản xuất và phát triển chuỗi giá trị toàn cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Thông qua các gian hàng, các buổi kết nối giao thương trong khuôn khổ triển lãm, các doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ đối tác, tìm hiểu nhu cầu thị trường, tiếp cận công nghệ mới, qua đó thúc đẩy liên kết sản xuất, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh năm nay được tổ chức vừa là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp tiên tiến. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhằm phát huy tối đa ý nghĩa của Triển lãm và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài, ông Tô Ngọc Sơn nêu một số định hướng trọng tâm mà Bộ Công Thương Việt Nam mong muốn triển khai trong thời gian tới, trong đó Bộ khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị và phần mềm thông minh, giúp Việt Nam có thể từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong sản phẩm điện tử.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử và thiết bị thông minh theo hướng “xanh, thông minh và bền vững,” khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

“Bộ Công Thương Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực điện tử, thiết bị thông minh. Với sự quan tâm của Chính phủ, sự chủ động của doanh nghiệp và sự kết nối từ các tổ chức xúc tiến thương mại, ngành điện tử và thiết bị thông minh của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế quốc gia,” ông Tô Ngọc Sơn nói.

Triển lãm IEAE mang đến nhiều trải nghiệm về công nghệ, bao gồm: Các sản phẩm về thiết bị nghe nhìn như loa thông minh, tai nghe và thiết bị livestream, thiết bị đeo thông minh dẫn đầu xu hướng công nghệ như đồng hồ thông minh và kính thông minh. Bên cạnh đó các sản phẩm về phụ kiện điện thoại & máy tính bảng, phụ kiện game & máy tính, thiết bị điện tử di động ôtô cũng sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, nhiều sản phẩm tiêu biểu đã trở thành điểm nhấn bao gồm: Lò nướng thông minh, nồi cơm điện thông minh trong nhóm thiết bị nhà bếp; máy lọc không khí và robot hút bụi trong nhóm thiết bị điện thân thiện môi trường; cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như bàn chải đánh răng điện, súng massage, máy sấy tóc…, các sản phẩm nền tảng phục vụ sản xuất thiết bị điện tử, bao gồm: linh kiện điện tử, bảng mạch, cảm biến…

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2025 (IEAE) kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng chuyên nghiệp trong ngành, đóng góp quan trọng cho sự phát triển và đổi mới bền vững của ngành tại Việt Nam. Triển lãm IEAE diễn ra trong 3 ngày từ 30/10-01/11./.

Trong khuôn khổ Triển lãm IEAE 2025, chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành sẽ diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia, hiệp hội và tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng toàn cầu, đổi mới công nghệ, chiến lược quản trị và hợp tác chuỗi giá trị, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh chuyển dịch sản xuất toàn cầu với chủ đề như: Chương trình sự kiện kết nối “Tối ưu hóa quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp” được tổ chức bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Tọa đàm: “Sân chơi công nghệ thông minh AI và Sáng tạo vì tương lai” được tổ chức bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) & ACCESSTRADE Tọa đàm: “Chuỗi cung ứng toàn cầu dưới áp lực địa chính trị” được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) & GREEN IN Tọa đàm: Chiến lược mở rộng thị trường cho nhà máy Việt: “Kết nối khách hàng trong nước-Bứt phá xuất khẩu” được tổ chức bởi LITA NETWORK Chương trình kết nối giao thương (B2B Matching) được thiết kế dành riêng cho các nhà mua (VIP Buyer).

