Giải thưởng Best of the Best tôn vinh những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận có số lượt đánh giá và nhận xét vượt xa mong đợi của du khách ở mức cao trong vòng 12 tháng.

Trong danh sách 7 điểm đến thịnh hành thế giới của Nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Sa Pa (Lào Cai) lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 5./.