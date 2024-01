Hội An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội tiếp tục chinh phục du khách của Tripadvisor

Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor tiếp tục vinh danh Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội trong giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2023.

Travelers’ Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất trong số những điểm đến tốt nhất do du khách bình chọn) là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của du khách trong thời gian 12 tháng qua./.