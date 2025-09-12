Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thông tin làm rõ vụ việc cấm thầu 2 doanh nghiệp

Như thông tin TTXVN đã đưa ngày 8/9 về việc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cấm thầu 2 doanh nghiệp có hành vi gian lận. Theo đó, Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia (mã số doanh nghiệp 0106131066) và Công ty cổ phần In Hà Nội (mã số doanh nghiệp 0101181842) không được tham gia các gói thầu thuộc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức trong 4 năm.

Tuy nhiên, chiều ngày 12/9 khi làm việc với phóng viên TTXVN, Liên danh Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia - Công ty cổ phần In Hà Nội cho rằng quyết định này là thiếu cơ sở, không khách quan, viện dẫn và áp dụng sai quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Để rộng đường dư luận và làm rõ những vấn đề nêu trên, phóng viên TTXVN cũng đã làm việc với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội về vấn đề này. Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội việc áp dụng hình thức cấm thầu 4 năm đối với Liên danh Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia - Công ty cổ phần In Hà Nội được căn cứ Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023.

Việc xử lý nghiêm khắc đối với Liên danh nói trên là cần thiết để bảo đảm tính pháp lý, tránh gây tiền lệ xấu, đồng thời khẳng định nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Cụ thể, ngày 15/7/2025, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội ban hành quyết định số 423/QĐ-TTKN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 “Mua gia cầm giống phục vụ mô hình khuyến nông lĩnh vực chăn nuôi năm 2025.”

Liên danh Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia - Công ty cổ phần In Hà Nội được xếp hạng 1. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu đã đề nghị thay đổi hàng hóa, tiến độ cung cấp so với cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Đó là nhà thầu xin chuyển từ giống vịt Super M sang giống vịt Super SH, thời gian cung cấp vịt với lý do nhà sản xuất không bảo đảm khả năng cung ứng. Đề xuất này không phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (HSMT) và không được chủ đầu tư chấp thuận.

Do đó, ngày 28/7/2025, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Liên danh nói trên và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu theo quy định.

Đồng thời, căn cứ Khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 về xử lý hành vi làm sai lệch thông tin trong đấu thầu, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã ra quyết định cấm Liên danh Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia - Công ty cổ phần In Hà Nội tham gia đấu thầu trong thời hạn 4 năm.

Tại biên bản làm việc ngày 6/8/2025 giữa Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và Nhà sản xuất (Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương) thì phía nhà sản xuất đã khẳng định đã từng làm việc với Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia vào ngày 24/6/2025 và ngày 21/7/2025.

Trong khi đó, tại thời điểm mở thầu ngày 10/6/2025, nhà thầu vẫn chưa làm việc với nhà sản xuất. Điều này chứng minh, nhà thầu không đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa (mà giống vật nuôi là hàng hóa kinh doanh có điều kiện theo Luật Chăn nuôi năm 2018) nhưng trong E-HSDT (hồ sơ dự thầu điện tử) vẫn cam kết sẽ cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa theo yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng dẫn đến làm sai lệch thông tin trong đấu thầu.

Tại các tài liệu do Nhà sản xuất (Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương) cung cấp cho Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: Ngày 2/7/2025, Nhà sản xuất đã có Thông báo kế hoạch cung cấp giống gia cầm gửi Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia; trong đó, nhà sản xuất đã nêu rõ số lượng, chủng loại, thời gian, tiến độ có thể cung cấp giống gà, giống vịt là tháng 12/2025 muộn hơn so với quy định về cung ứng.

Ngày 9/7/2025, nhà thầu vẫn đến đối chiếu (đối chiếu 4 lần từ ngày 24/6/2025 đến ngày 9/7/2025) mà không thông tin lại cho chủ đầu tư biết, thậm chí ngày 18/7/2025 nhà thầu vẫn ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (thống nhất chủng loại, số lượng, tiến độ, xuất xứ hàng hóa như cam kết trong E-HSDT) mà không cung cấp Thông báo trên.

Điều này chứng minh là nhà thầu cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 21/7/2025, nhà thầu mới có Văn bản số 32/2025/CV-KN gửi Nhà sản xuất đề nghị làm việc trực tiếp về việc cung cấp giống gia cầm. Sau khi làm việc với nhà sản xuất, ngày 22/7/2025 nhà thầu vào làm việc để ký kết hợp đồng mới đề nghị chủ đầu tư thay đổi chủng loại, tiến độ cung cấp hàng hóa và vẫn không cung cấp thông báo của nhà sản xuất.

Điều này cho thấy, nhà thầu đã biết “không thể cung cấp giống vịt theo đúng tiến độ” từ khi đối chiếu tài liệu (trước khi Trung tâm Khuyến nông Hà Nội ra Quyết định số 423/QĐ-TTKN ngày 15/7/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Liên danh Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia và Công ty cổ phần In Hà Nội) nhưng cố tình cung cấp thông tin không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở pháp lý đã đưa ra yêu cầu cụ thể và đơn vị nhà thầu cần phải nghiên cứu, tìm hiểu trước khi nộp hồ sơ. Việc thông báo điều chỉnh con giống vào phút cuối (khi bắt đầu diễn ra ký kết hợp đồng giữa Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và Liên danh Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia và Công ty cổ phần In Hà Nội) của nhà thầu làm mất đi tính công bằng và minh bạch trong đấu thầu.

Trong khi đó, con giống là hàng hoá đặc thù được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố nên việc đề xuất thay đổi sang một giống mới là không phù hợp nên Chủ đầu tư có quyền từ chối.

Theo bà Trần Thị Kim Anh, Trưởng phòng Khuyến nông chăn nuôi thuỷ sản, con giống super M được nghiên cứu, thẩm định, đưa vào HSMT trên cơ sở Kế hoạch triển khai hằng năm và đánh giá nhu cầu thực tế của Trung tâm khuyến nông Hà Nội.

Đối với việc nhà thầu đề xuất điều chỉnh chủng loại giống vịt Super M sang giống vịt super SH Trung tâm Khuyến nông Hà Nội không đồng ý, bởi vì giống vịt Super M được chọn trên cơ sở đề xuất của các hộ tham gia mô hình từ thời điểm xây dựng kế hoạch (năm 2024); chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của 2 giống vịt Super M và Super SH hoàn toàn khác nhau, mà địa bàn triển khai mô hình các hộ chỉ chăn nuôi những giống vịt có khối lượng xuất chuồng khoảng 3 kg, với các giống vịt có khối lượng xuất chuồng đến 3,6 kg thị trường khó tiêu thụ do khối lượng to quá không phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng.

Theo như các phân tích nêu trên, từ các mốc thời gian, tài liệu và biên bản làm việc cho thấy, tại thời điểm nộp hồ sơ dự thầu, Liên danh Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia - Công ty cổ phần In Hà Nội chưa có thỏa thuận với nhà sản xuất để bảo đảm nguồn cung ứng con giống Super M theo yêu cầu.

Dù đã nhận được thông báo của nhà sản xuất về việc không thể đáp ứng con giống theo tiến độ từ đầu tháng 7/2025, nhưng Liên danh vẫn tiếp tục ký biên bản hoàn thiện hợp đồng mà không thông tin lại cho chủ đầu tư biết về việc không thể cung cấp đúng thời hạn, đúng chủng loại con giống như HSMT.

Chỉ đến thời điểm ký hợp đồng chính thức, nhà thầu mới đề nghị thay đổi giống vịt Super M sang Super SH.

Như vậy, nhà thầu không chỉ vi phạm tính trung thực của hồ sơ dự thầu, mà còn làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng đến nguyên tắc công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Đối chiếu với Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 và quy định của Luật Chăn nuôi 2018 về hàng hóa kinh doanh có điều kiện, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn để hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, đồng thời áp dụng biện pháp cấm thầu trong 4 năm.

Quyết định này không chỉ đúng quy định pháp luật mà còn cần thiết để giữ nghiêm kỷ cương, ràng buộc trách nhiệm nhà thầu, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu nông nghiệp.

TTXVN sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về vụ việc này/.

