Trường Đại học Giao thông Vận tải phấn đấu lọt Top 200 châu Á

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của trường (15/11/1945-15/11/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã tham dự buổi lễ.

Trường đại học trọng điểm quốc gia lĩnh vực Giao thông-Vận tải

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: 80 năm qua, từ mái trường này, hàng chục nghìn kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tài năng đã học tập và trưởng thành, tỏa đi khắp đất nước, kiến tạo nên những công trình huyết mạch của đất nước.

Từ việc khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội đi Mục Nam Quan, công trình lớn đầu tiên của đất nước kết nối Thủ đô Hà Nội với các nước xã hội chủ nghĩa ngay sau khi kháng chiến chống Pháp thành công đến khôi phục cầu Hàm Rồng trong kháng chiến chống phá hoại của Đế quốc Mỹ.

Từ những đoàn thầy, cô, lứa sinh viên rời bút nghiên lên đường ra mặt trận mở đường Hồ Chí Minh lịch sử đến khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam, trục xương sống kết nối hai miền đất nước trong thời bình.

Từ việc nhận nhiệm vụ tiên phong thiết lập cơ sở II của đất nước ngay trong những năm đầu tiên của thời kỳ đổi mới đến những công trình tầm vóc của quốc gia và thế giới như: tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển, công trình đường sắt đô thị…và giờ đây là những công trình đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình...

Phó Thủ tướng khẳng định: Những công trình đó không chỉ là biểu tượng của sự phát triển hạ tầng, mà còn là minh chứng cho tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam - nơi mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Giao thông Vận tải đã đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết, mồ hôi và trên hết là trách nhiệm của những nhà khoa học trước nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những thành tích vượt bậc mà Nhà trường đã đạt được như: Đào tạo hơn 150.000 kỹ sư, cử nhân, 15.000 Thạc sỹ và hàng trăm Tiến sỹ cho đất nước; hình thành đội ngũ gần 900 cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 50% có trình độ Tiến sỹ.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học cho các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược của đất nước đã được Nhà trường chủ động tổ chức nghiên cứu, bước đầu được ứng dụng đem lại hiệu quả trong thực tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Giao thông vận tải đặt mục tiêu trong 5 năm tới phấn đấu lọt vào Top 250- 300 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á, trong đó một số ngành trọng điểm nằm trong Top 200, khẳng định vững chắc vị thế là trường đại học trọng điểm quốc gia về khoa học, kỹ thuật lĩnh vực Giao thông, Vận tải; tiến tới khẳng định vị thế là trường đại học đa ngành, trọng điểm của vùng Thủ đô và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây không chỉ là chỉ tiêu về thứ hạng, mà còn là cam kết về chất lượng, đẳng cấp và tầm nhìn quốc tế của Nhà trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Nhà trường tăng cường đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp các nội dung tiên tiến về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các chuyên ngành cốt lõi như: Giao thông thông minh, logistics xanh.

Đến năm 2030, Trường cần đạt ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tập trung đào tạo kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án quan trọng, trọng điểm của quốc gia như: Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ưu tiên các dự án ứng dụng thực tiễn như: Mô hình giao thông đô thị bền vững, hệ thống quản lý cảng biển tự động…

Tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm, các trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế làm nòng cốt, mở rộng không gian sư phạm và không gian sáng tạo, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo “bệ phóng” để sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng nghiên cứu, sáng tạo và thương mại hóa kết quả khoa học.

Nhà trường cũng cần chủ động đề xuất với Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương những bài toán lớn về khoa học công nghệ, chủ động tổ chức nghiên cứu để giải mã, tiến tới làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia; đặt biệt về những lĩnh vực mà Nhà trường có thế mạnh dẫn dắt như: Đường sắt hiện đại, công nghệ bán dẫn, giao thông thông minh, đô thị thông minh, vật liệu mới và phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, trước mắt là với các trường hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm nghiên cứu giao thông khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường Đại học Giao thông vận tải. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Đổi mới mô hình quản trị đại học để phát triển bứt phá

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Giao thông Vận tải vì những thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2020-2025.

Đồng thời, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân là: Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tiến sỹ Lương Xuân Chiểu, Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 9 cá nhân thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, hiện Trường Đại học Giao thông Vận tải được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao sứ mệnh là Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghiệp 4.0 cho lĩnh vực công nghệ và hạ tầng giao thông thông minh, tiên tiến.

Với vai trò dẫn dắt này, Trường đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy mô hình hợp tác ba nhà (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp), góp phần quan trọng vào sự phát triển của hạ tầng, đô thị thông minh, giao thông xanh và kinh tế bền vững của đất nước.

Bộ trưởng cho rằng, hiện nay, các trường đại học đang được trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn, gắn liền với trách nhiệm giải trình, quản trị minh bạch và trách nhiệm xã hội.

Trong đó, Nhà nước vẫn giữ vai trò định hướng và dẫn dắt hệ thống công lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và bền vững của giáo dục đại học Việt Nam. Bối cảnh trên mang đến cho Trường Đại học Giao thông Vận tải những cơ hội chiến lược để bứt phá.

Vì vậy, Nhà trường cần tiếp tục khẳng định vị thế là đại học kỹ thuật trọng điểm hàng đầu, quán triệt sâu sắc và quyết liệt triển khai các nội dung liên quan trong Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong triển khai các đề án đào tạo, phát triển nhân lực.

Đặc biệt, Nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam năm 2035, định hướng đến năm 2045 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt, có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ về xây dựng cơ sở hạ tầng đường sắt hiện đại và các đề án phát triển đào tạo chất lượng cao ngành Vi mạch - Bán dẫn; sớm triển khai xây dựng và đào tạo tổng công trình sư cho các lĩnh vực Nhà trường có thế mạnh.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải thể hiện sự quyết tâm của tập thể Nhà trường trong việc giữ vững tinh thần tiên phong - trách nhiệm - thích ứng, đoàn kết, sáng tạo, dấn thân; tiếp tục đổi mới mô hình quản trị đại học, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của đất nước để Trường Đại học Giao thông Vận tải thật sự trở thành đại học số, đại học đổi mới sáng tạo./.

