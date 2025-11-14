Hà Nội: Tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, học viện năm 2025

Tối 14/11, tại Thái học đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2025.

Lễ tuyên dương được duy trì thường niên như một nét đẹp văn hóa, trọng dụng hiền tài, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tôn vinh trí tuệ, ý chí và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Thủ đô, hướng tới chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài và tôn vinh những gương sáng tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thủ đô có bản lĩnh, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, tư duy chiến lược. Thu hút, trọng dụng các nhà lãnh đạo, quản lý xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học tài năng."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII trong đó có nhiệm vụ "Phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài dẫn đầu cả nước, hội nhập quốc tế" là yếu tố cốt lõi, nền tảng để Hà Nội tiếp tục là "đầu tàu" về đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân gắn với tiến trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lễ tuyên dương vinh danh 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa thành phố năm nay có 90 thủ khoa tốt nghiệp từ các trường công lập và 5 thủ khoa tốt nghiệp từ các trường dân lập.

Trong đó, có 16 em thuộc các khối ngành kỹ thuật, 20 em thuộc khối ngành kinh tế, 31 em thuộc khối ngành quản lý - văn hóa - xã hội, 9 em thuộc khối ngành sư phạm, 6 em thuộc khối ngành y - dược và 13 em thuộc khối ngành lực lượng vũ trang vinh dự được ghi danh.

Nhiều thủ khoa là đảng viên trẻ, "Sinh viên 5 tốt" các cấp, những tấm gương vượt khó vươn lên, sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, thiết thực trong học tập và đời sống.

Các thủ khoa được tuyên dương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong số các thủ khoa được vinh danh, có nhiều gương mặt tiêu biểu với thành tích nổi bật như Ngô Thu Hà (Phú Thọ, ngành Y khoa-Đại học Y Hà Nội) là Thủ khoa toàn quốc khối B00 năm 2019, nhiều năm liền đạt thủ khoa các năm học, điểm học tập 8,42/10, rèn luyện xuất sắc, đồng thời đạt DELF B2 và nhận các học bổng tiêu biểu như Mitsubishi, Dạ Hương, Phát triển Nhân tài. Trần Thành Nam (Ninh Bình, ngành Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa Hà Nội) tốt nghiệp 4.0/4.0, nhiều năm liền nhận học bổng loại A, đạt IELTS 7.5 và DALF C1, đồng thời nhận học bổng Thạc sỹ chương trình PhD Track về Data & AI tại Viện Bách khoa Paris, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội...

Những thủ khoa tiêu biểu này không chỉ khẳng định thành tích học tập xuất sắc mà còn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và cống hiến của sinh viên Thủ đô.

Vinh dự đại diện cho 95 thủ khoa xuất sắc chia sẻ tại lễ tuyên dương, em Nguyễn Thị Thúy Hường, Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi là một thanh niên trẻ, đại diện cho thế hệ sinh viên, những người luôn khát khao học tập, rèn luyện, cống hiến trí tuệ và sức lực để đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Với sự nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tiếp nối truyền thống anh hùng, tuổi trẻ là thế hệ kế thừa tinh thần tiên phong, dấn thân và không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số, góp sức xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống - nơi hội tụ tri thức, nhân văn và khát vọng phát triển.

Để ghi nhận và biểu dương thành tích của các thủ khoa xuất sắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5502/QĐ-UBND ngày 7/11/2025 về việc công nhận và khen thưởng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2025.

Mỗi thủ khoa xuất sắc sẽ được nhận: Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; tiền thưởng là 10,53 triệu đồng (tương đương với 4,5 lần mức lương cơ bản) và một chiếc bút tre từ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Trong định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn mới, Hà Nội xác định con người là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã nhấn mạnh: "Phát triển con người là động lực quan trọng và nguồn lực chiến lược trong xây dựng, phát triển Thủ đô," đồng thời đặt mục tiêu "Thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô."

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) chính thức có hiệu lực đã mở ra những cơ chế đặc thù, vượt trội, khẳng định định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý và bảo vệ Thủ đô trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Qua 23 năm tổ chức, chương trình Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc vừa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô đã tuyên dương 2.351 Thủ khoa xuất sắc, trao Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó nhiều thủ khoa đã và đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phát huy trí tuệ và bản lĩnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Lễ tuyên dương hằng năm là minh chứng sinh động cho chủ trương khuyến khích học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, không chỉ thể hiện truyền thống hiếu học, trọng nhân tài của mảnh đất nghìn năm văn hiến, còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định Hà Nội luôn coi trọng tri thức, đề cao vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong chiến lược phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế./.

