Ứng dụng công nghệ tiên tiến: Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của nhà cao tầng

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, các công trình cao tầng đang trở thành xu hướng tất yếu tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo chất lượng, tiến độ và chi phí, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cùng với quản lý chặt chẽ được xem là yếu tố then chốt. Những vấn đề này đã được làm sáng tỏ tại hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm thi công các dự án cao tầng" do Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tổ chức ngày 4/10/2025.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sỹ Ngô Hữu Cường – Chủ nhiệm Bộ môn Công trình, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa khâu thiết kế và giám sát. Theo ông, thiết kế là nền tảng cho mọi giải pháp kỹ thuật, trong khi giám sát đóng vai trò là "chốt chặn" cuối cùng, giúp phát hiện kịp thời các xung đột trong quá trình thi công, từ đó giảm thiểu sai sót và chi phí phát sinh.

Để nâng cao chất lượng thiết kế nhà cao tầng, các đơn vị cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, chống ăn mòn, lựa chọn hệ kết cấu phù hợp (ứng suất trước, lắp ghép, liên hợp), đồng thời ứng dụng vật liệu mới và phần mềm phân tích hiện đại. Đặc biệt, thiết kế phải gắn liền với trình tự thi công thực tế để đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó, đội ngũ giám sát cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và có bản lĩnh để đưa ra quyết định nhanh chóng, kiểm soát hiệu quả tiến độ và tuổi thọ công trình. Ông Cường cũng đề xuất các doanh nghiệp nên đầu tư mạnh vào bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) để bắt kịp xu hướng công nghệ thế giới.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch lâm thời Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM phát biểu tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thi công các dự án cao tầng ngày 4/10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nền móng được coi là "xương sống" của mọi công trình cao tầng. Chia sẻ về vấn đề này, Thạc sỹ Trần Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Kỹ thuật – Công nghệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, đã giới thiệu công nghệ khoan hạ cọc tiên tiến được chuyển giao từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Công nghệ này cho phép kiểm soát độ chính xác cao, hạn chế tối đa rung chấn và tiếng ồn, rất phù hợp với điều kiện thi công tại các khu vực đô thị đông đúc. Hơn nữa, khả năng chịu tải của cọc được cải thiện đáng kể, góp phần tối ưu hóa tiến độ và chi phí đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam – nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu rất lớn về phát triển công trình cao tầng, nhưng cần phải đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng kỹ thuật và giá thành, phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ông đề nghị Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì các diễn đàn trao đổi chuyên môn, tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Ở góc độ quản lý đô thị, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định phát triển nhà cao tầng là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, ông lưu ý cần phải kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu khảo sát địa chất, thiết kế, thi công đến nghiệm thu, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành lâu dài.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các chuyên gia tham dự hội thảo đều thống nhất rằng, tương lai của ngành xây dựng Việt Nam phụ thuộc vào khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến, kết hợp với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị dự án. Chỉ khi hội tụ đầy đủ các yếu tố này, ngành xây dựng cao tầng mới có thể phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của đô thị hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực./.