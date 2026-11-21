Ngày 20/11, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chỉ thị cho Ngoại trưởng nước này Oliver Blanco khẩn trương tiến hành các biện pháp ngoại giao nhằm yêu cầu các nền tảng Trí tuệ Nhân tạo (AI) quốc tế dỡ bỏ những hạn chế đang ngăn cản người dân Venezuela tiếp cận các nền tảng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, hiện người dùng tại Venezuela không thể truy cập trực tiếp một số nền tảng Trí tuệ Nhân tạo phổ biến như ChatGPT, Copilot của Microsoft hay Claude. Khi truy cập các ứng dụng này, người dùng thường nhận được thông báo dịch vụ không khả dụng. Tuy nhiên, một số nền tảng vẫn có thể được sử dụng thông qua mạng riêng ảo (VPN).

Phát biểu tại cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, bà Rodríguez cho biết đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Blanco khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế, bảo đảm người dân Venezuela được tiếp cận các nền tảng Trí tuệ Nhân tạo quốc tế mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Theo nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela, việc tháo gỡ các rào cản nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp cận công nghệ mới, phát triển năng lực và thúc đẩy khả năng sáng tạo. Các biện pháp hạn chế tiếp cận những nền tảng công nghệ quốc tế thường liên quan đến các lệnh trừng phạt và quy định của nước ngoài, chủ yếu từ Mỹ.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Tổng thống Venezuela khi đó là ông Nicolás Maduro từng công bố kế hoạch phát triển một nền tảng Trí tuệ Nhân tạo riêng của nước này, đồng thời đưa nội dung giảng dạy về công nghệ này vào trường học. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra thời điểm cụ thể để triển khai công nghệ Trí tuệ Nhân tạo nội địa./.

Nga thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các mô hình nền tảng AI Ngày 8/7, Nga đã thông qua một đạo luật để thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và sử dụng các mô hình nền tảng AI trong nước, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.