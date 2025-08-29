Vị trí các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phục vụ dịp nghỉ 2/9

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2025, Bộ Xây dựng đã thông tin chi tiết về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, trạm cấp xăng dầu cũng như các nút giao ra vào tuyến cao tốc trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác dịp lễ.

Cụ thể, các trạm dừng nghỉ tại khu vực phía Bắc gồm: trạm VEC Km227 (cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình), Trạm Xuân Khiêm và Xuân Cương tại Km269 (cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn), trạm dừng nghỉ tạm Km329+700 cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, trạm dừng nghỉ tạm Km427+035 cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu.

Đoạn tuyến này có 4 dự án thành phần gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu người dân.

Cụ thể,Dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 gồm: Nút giao Gia Miêu Km295+507 giao với đường Quốc lộ 217B; nút giao Hà Lĩnh Km306+318 giao với đường Quốc lộ 217; nút giao Thiệu Giang Km315+380 giao với tuyến nối Quốc lộ 1-Quốc lộ 45; Nút giao Đông Xuân Km327+800 giao với tuyến nối Quốc lộ 45-Quốc lộ 47; nút giao Đồng Thắng Km335+400 giao với đường nối thành phố Thanh Hóa đi đường Thọ Xuân Nghi Sơn

Dự án cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn có 2 nút giao: nút giao Vạn Thiện Km351+310 giao với tuyến nối Quốc lộ 45-đường Nghi Sơn-Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn Km379+550 giao với đường Nghi Sơn-Bãi Trành

Dự án cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu có 3 nút giao: nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200) giao với Quốc lộ 48D; nút giao Quỳnh Mỹ (Km405+600) giao với Quốc lộ 48B; nút giao Diễn Cát (Km429+715) giao với Quốc lộ 7.

Dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt có 3 nút giao: Nút giao Nghi Phương Km445+897 giao với Quốc lộ 7C; Nút giao Hưng Tây Km458+796 giao với Quốc lộ 46B; Nút giao Bãi Vọt Km479+120 giao nhau với đường Quốc lộ 8A.

Tại khu vực miền Trung có 9 dự án thành phần cao tốc gồm: Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ, Cam Lộ-La Sơn; La Sơn-Hoà Liên; Hòa Liên-Túy Loan; Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Vân Phong-Nha Trang.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao các tuyến cao tốc này với các đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và hàng quán phục vụ nhu cầu người dân.

Trong đó, dự án cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng có 3 nút giao: Cẩm Quan Km527+580; Kỳ Trung Km555+509 giao với ĐH139; Quốc lộ 12C Km568+126 giao với tuyến Quốc lộ 12C.

Dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng có 3 nút giao: Tiến Châu-Văn Hoá tại Km597+900; nút giao Quốc lộ 12A tại Km624+224; nút giao Quảng Hợp tại Km684+090.

Dự án Bùng-Vạn Ninh có 4 nút giao gồm: Cự Nẫm tại Km626+690; Việt Trung tại Km643+480; Nhật Lệ 2 tại Km653+850; Nút giao 9B tại Km673+750.

Dự án Vạn Ninh-Cam Lộ có 4 nút giao: Nút giao 9C tại Km690+200 giao với đường Hồ Chí Minh; nút giao 9D tại Km713+276,5 giao với Quốc lộ 9D tới đường Hồ Chí Minh; nút giao ĐT75 tại Km727+319 giao với đường tỉnh lộ 575 tới đường Hồ Chí Minh; nút giao 9A tại Km740+884 giao với Quốc lộ 9A tới đường Hồ Chí Minh.

Dự án Cam Lộ-La Sơn hiện đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 bên trái tuyến và Km77+800 bên phải tuyến.

Dự án La Sơn-Hòa Liên đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km1+250 bên trái tuyến. Ngoài ra còn có nút giao tại Km13+280 đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan, giao với đường tỉnh lộ 14B; nút giao Hòa Liên Km65+802 giao với tuyến đi hầm Hải Vân và tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường này đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án Hòa Liên-Túy Loan có 3 nút giao, gồm: nút giao Km66+00 tiếp giáp nút giao Hòa Liên (điểm cuối của của tuyến La Sơn - Hòa Liên); nút giao Hoàng Văn Thái Km73+750 giao với đường Hoàng Văn Thái; nút giao Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của tuyến Đà Nẵng-Quảng Ngãi).

Dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi có 6 nút giao: Túy Loan Km0+00; Phong Thử Km13+310; Hà Lam Km40+880; Tam Kỳ Km64+460; Chu Lai Km82+990; Bắc Quảng Ngãi Km123+700; Quảng Ngãi Km130+502; Nút giao Quốc lộ 1 Km139+204.

Dự án Vân Phong-Nha Trang có 3 nút giao: Cổ Mã khớp nối với Quốc lộ 1; nút giao Quốc lộ 26 Km332+100; nút giao Vạn Giã Km299+800.

Khu vực phía Nam có 4 dự án thành phần gồm: cao tốc Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo-Phan Thiết; Phan Thiết-Dầu Giây Km47+500 có các công trình tạm tương ứng tại Km33+930 (hai bên); Km113; Km205+092; Km47+500.

Dự án Nha Trang-Cam Lâm còn có 4 nút giao: nút giao Quốc lộ 27C Km5+783; Suối Dầu Km14+755; Cam Lâm Km30+260; nút giao Quốc lộ 27B km52+892.

Dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo có 2 nút giao: Du Long Km70+194; nút giao Km92+815. Dự án Vĩnh Hảo-Phan Thiết có 5 nút giao: Vĩnh Hảo-Km134+700; Chợ Lầu-Km162+777; Đại Ninh-Km178+800; Ma Lâm-Km208+700; Phan Thiết-Km234+617.

Dự án Phan Thiết-Dầu Giây Km47+500 có 7 nút giao gồm: Ba Bàu nối với Quốc lộ 1 (Km0+000); nút giao với Quốc lộ 55; Nút giao với Tỉnh lộ720 (Km38+088); nút giao với Quốc lộ 1 (Km62+997,16); nút giao với Tỉnh lộ 765 Km69+463,71); nút giao với Quốc lộ 56 (Km84+136,34); nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (Km99+000).

Tại các nhánh ra/vào của các nút giao trên đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu nhân dân./.

Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam phải hoàn thành vào cuối năm nay Cơ quan quản lý Nhà nước, ban quản lý dự án liên tục đốc thúc các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải hoàn thành, đưa vào khai thác trạm dừng nghỉ vào cuối năm nay.