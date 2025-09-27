Việt Nam lần đầu tiên giành giải vô địch cờ tướng thế giới

Trong trận chung kết diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 27/9, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã đánh bại đối thủ Doãn Thăng, lần đầu tiên giành ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải Vô địch cờ tướng thế giới 2025.



Trận chung kết diễn ra với thể thức 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi, nếu hòa sẽ đánh tiếp cờ nhanh với 10 phút và 5 giây cho mỗi nước đi, nếu hòa tiếp đánh cờ chớp với 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi. Tuy nhiên không cần đến cờ nhanh, Lại Lý Huynh đã xuất sắc đánh bại Doãn Thăng ở ván cờ tiêu chuẩn để lên ngôi vô địch dù bất lợi cầm quân đen (đi sau).



Trận chung kết đơn nam cờ tiêu chuẩn được đánh giá hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tuy nhiên, kỳ thủ được mệnh danh là "thần đồng" mới của cờ tướng Trung Quốc đã không thể tiếp bước đồng hương đàn anh Mạnh Thần 2 năm trước, buộc Lại Lý Huynh chịu đầu hàng ở loạt tie-break trên đất Mỹ.

Sau nước đi quân xe mang tính quyết định của Lại Lý Huynh, qua vài chục giây suy nghĩ, Doãn Thăng đã chấp nhận thất bại, bắt tay chịu thua kỳ thủ Việt Nam.



Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Lại Lý Huynh mang về cho cờ tướng Việt Nam danh hiệu vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cũng là nội dung danh giá nhất của môn cờ tướng mà Trung Quốc thống trị từ trước đến nay./.

Xác lập kỷ lục số người mặc áo Cờ đỏ Sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó” thu hút gần 19.000 vận động viên tham dự, xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng người mặc áo Cờ đỏ Sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon từ trước đến nay.