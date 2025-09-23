Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 22/9 tại New York (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt với bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cùng dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đông đảo những người bạn đến từ nhiều bang của nước Mỹ, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam, những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ và gắn bó với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trước đây; tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tại buổi gặp gỡ, những người bạn đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Trong đó có những đại diện tiêu biểu như đồng chí Ani Toncheva, đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, người từng cống hiến cho chủ nghĩa quốc tế và chống chủ nghĩa quân phiệt cũng như tích cực tham gia các cuộc đấu tranh vì quyền lao động và nhà ở tại thành phố New York; ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ Hoà giải và Phát triển, một người đã tích cực vận động ủng hộ Việt Nam thời kỳ đàm phán Hiệp định Paris 1973 hay như ông Todd Magee, Giám đốc điều hành tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, tổ chức có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy bình thường hoá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ…

Các ý kiến đã đánh giá cao những nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bày tỏ khâm phục Việt Nam đã vượt qua những giai đoạn cam go, ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động khó lường.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ những người bạn, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bạn bè Hoa Kỳ cũng chia sẻ rất nhiều việc làm có ý nghĩa đóng góp vào quá trình hàn gắn vết thương, hậu quả chiến tranh đối với cho nhân dân Việt Nam, trong đó có các dự án để giúp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có cuộc sống tốt hơn; những dự án đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, góp phần giúp Việt Nam và Hoa Kỳ tiến tới bình thường hóa quan hệ; cũng như các dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn, trẻ em thiệt thòi để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp khi trở lại thăm Việt Nam trong những năm qua; bày tỏ khâm phục trước những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam; được thấy một Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình và đang ngày càng chứng minh điều đó với nhân dân thế giới; đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ có vị thế, uy tín ngày càng cao trên thế giới, góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng có mặt tại sự kiện đúng vào thời điểm rất có ý nghĩa nhân dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước xúc động nhắc lại hình ảnh những công dân Hoa Kỳ yêu chuộng hòa bình như chị Merle Ratner, anh Morrison và nhiều bạn bè Hoa Kỳ trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, thúc đẩy kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam hay các tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ và nhiều cá nhân đã vượt qua mặc cảm quá khứ, trở lại Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, chung tay tìm kiếm quân nhân mất tích, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn...

Với tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước cho biết quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc, Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững tháng 9/2023 là mốc son trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong khuôn khổ quan hệ mới, đối ngoại nhân dân là một trong lĩnh vực quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đóng vai trò nền tảng xã hội vững chắc, vừa là chất xúc tác, vừa góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, là cầu nối trái tim với trái tim, kết nối và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước cho biết, 80 năm từ khi thành lập nước, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Từ một nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cấm vận, trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Quy mô nền kinh tế trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 38 nước (trong đó có 5/5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc); là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế...

Chia sẻ về việc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV vào đầu năm 2026, Chủ tịch nước cho biết sự kiện đó là dấu mốc quan trọng trong thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới trên con đường phát triển đất nước; Việt Nam tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc," phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Với mong muốn bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam và sự phát triển của quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức, cá nhân hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc dưới các hình thức linh hoạt; thông tin về tình hình và hoạt động của mỗi bên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, qua đó tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước mong các bạn bè, đối tác Hoa Kỳ phát huy vai trò cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, địa phương hai bên, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nòng cốt và đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước cũng đề nghị bạn bè, đối tác Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho công tác khắc phục hậu quả chiến tranh như xử lý các khu vực nhiễm chất độc da cam, bom mìn vật liệu chưa nổ; hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học, chất độc dioxin và bom mìn; hỗ trợ thu thập thông tin giúp đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam trong diện mất tích; đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết nỗ lực cao nhất trong hợp tác với phía Hoa Kỳ nhằm tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA).

Trao đổi một số thông tin về những định hướng quan trọng của Việt Nam trên con đường bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam ngày hôm nay là đất nước phát triển năng động, điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, thân thiện và mến khách; dân tộc Việt Nam tự cường, nỗ lực vươn mình trên con đường phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Chủ tịch nước mong muốn các bạn bè, đối tác Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ./.

