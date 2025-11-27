Việt Nam-Trung Quốc ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác Trung Quốc từ 26-28/11, ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có cuộc làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện. Hai bên đã ký kết Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Mở đầu phiên làm việc, ông Triệu Tăng Liên nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và có rất nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra. Việc Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang làm việc với các đối tác Trung Quốc lần này cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa 2 nước; trong đó có hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với GACC.

Ông Triệu Tăng Liên thông tin, thương mại nông sản 2 chiều trong năm 2025 có nhiều điểm sáng, tính đến hết tháng 10/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỷ USD nông sản của Việt Nam. Những kết quả trên cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên, cũng như sự ủng hộ, kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Ông Triệu Tăng Liên cũng khẳng định: Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam và sẵn sàng mở cửa cho các sản phẩm nông sản chất lượng của Việt Nam.

Với chức năng liên quan kiểm dịch và mở cửa thị trường, GACC sẽ nỗ lực để thực hiện những mục tiêu chung mà lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Năm nay, hai bên đã ký được 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Hôm nay, hai bên sẽ ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, điều này sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa hai nước, ông Triệu Tăng Liên chia sẻ.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ sự vui mừng khi làm việc với GACC và khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai bên luôn được tăng cường trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc củng cố, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nông nghiệp và môi trường.

Thu hoạch mít tại vườn ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Với những con số về kim ngạch thương mại hai chiều thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu rất quan trọng với Việt Nam. Thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 giữa hai nước đã cao hơn tổng cả năm 2024.

Ở góc độ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến ngành cần được quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài hợp tác xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đặc biệt là hai nước lại có lợi thế về đường biên giới, rất thuận lợi cho giao thương, đầu tư. Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng cảm ơn GACC đã phối hợp, tạo điều kiện để có thể ký kết được Nghị định thư xuất khẩu mít tươi ngày hôm nay.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng ông Triệu Tăng Liên đã trao đổi thêm một số nội dung chuyên môn liên quan đến xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa hai nước.

Mít tươi là mặt hàng truyền thống đang được xuất khẩu sang Trung Quốc, nay được chuẩn hóa bằng nghị định thư. Nghị định thư này không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mít tươi, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao thương, mà còn khẳng định uy tín, chất lượng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Trung Quốc đối với nông sản Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy việc mở rộng diện tích trồng, áp dụng các tiêu chuẩn canh tác tốt (GAP), nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người nông dân Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng năm 2025 đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,9%. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025./.

