Việt Nam và Costa Rica nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại

Ngày 13/11, tại Washington D.C, Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Costa Rica Manuel Tovar Rivera, kiêm Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nước ngoài Costa Rica (PROCOMER).

Cuộc trao đổi diễn ra trong không khí hữu nghị, tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại song phương và trao đổi về tiến trình Costa Rica gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tại buổi điện đàm, Bộ trưởng Manuel Tovar Rivera nhấn mạnh sự trân trọng đối với Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Ông Manuel Tovar Rivera nhắc lại chuyến thăm Hà Nội trước đây, khi ông có dịp trình bày quan điểm của Costa Rica về công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Bộ trưởng Manuel Tovar Rivera đánh giá cao vai trò tích cực và nỗ lực chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đạt được các thỏa thuận song phương và đa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sẵn sàng trao đổi, duy trì đối thoại minh bạch đối với phía Costa Rica. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và thiện chí của Costa Rica trong quá trình đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng trao đổi, phối hợp và tìm kiếm các giải pháp thực tiễn để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, đảm bảo tiến trình gia nhập CPTPP của Costa Rica diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Bộ trưởng cũng đề cao tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại minh bạch, thực chất giữa hai bên nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai Bộ trưởng thảo luận và thống nhất thúc đẩy thảo luận để xử lý các nội dung còn tồn tại, thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và thực tế là cần thiết để các bước đàm phán được triển khai hiệu quả.

Bộ trưởng Manuel Tovar Rivera khẳng định Costa Rica cam kết tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước thuộc khu vực Trung Mỹ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Manuel Tovar Rivera bày tỏ tin tưởng vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Costa Rica. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Tại buổi điện đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu bật ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Costa Rica, vượt lên trên các vấn đề thương mại, góp phần củng cố lòng tin, tạo nền tảng cho hợp tác kinh tế bền vững và các sáng kiến phát triển chung trong khuôn khổ CPTPP.

Hai bên thống nhất duy trì các cuộc trao đổi thường xuyên, nâng cao hiệu quả hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các chương trình phát triển kinh tế-thương mại.

Cả hai Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Costa Rica, nhấn mạnh tinh thần hợp tác và tình hữu nghị, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế-thương mại bền vững, góp phần nâng cao vị thế của cả hai quốc gia trên trường quốc tế.

Cuộc đối thoại trực tuyến khẳng định cam kết của Việt Nam và Costa Rica trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đồng thời thể hiện thiện chí chính trị và tinh thần hợp tác thực chất giữa hai bên, hướng tới những kết quả cụ thể trong khuôn khổ CPTPP và các hoạt động hợp tác đa phương trong thời gian tới./.

