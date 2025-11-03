Việt Nam xuất sắc giành hai huy chương Vàng tại giải cầu lông quốc tế

Tại Giải Cầu lông quốc tế “Felet Vietnam International Series 2025,” các vận động viên Việt Nam đã xuất sắc giành hai huy chương Vàng ở các nội dung đơn nam, đơn nữ.

Tại Giải Cầu lông quốc tế “Felet Vietnam International Series 2025” diễn ra từ ngày 28/10-2/11/2025 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Ninh, các vận động viên Việt Nam đã xuất sắc giành hai huy chương Vàng ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và giành 2 huy chương Bạc ở nội dung đôi nam, đôi nữ.

Giải Cầu lông quốc tế “Felet Vietnam International Series 2025” thu hút 253 tay vợt đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ./.

Hơn 250 tay vợt từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ thi đấu cầu lông ở Việt Nam Giải Cầu lông quốc tế “Felet Vietnam International Series 2025” hứa hẹn mang đến cho công chúng yêu thể thao nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao.