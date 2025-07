VILOG 2025 đẩy mạnh giải pháp chuyển đổi số, phát triển xanh ngành logistics

Từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025).

Triển lãm dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Công ty VINEXAD.

Thông tin về sự kiện trên, đại diện Ban tổ chức cho biết với chủ đề “Chuyển đổi số-Phát triển xanh ngành logistics,” VILOG 2025 sẽ tập trung vào sức mạnh của các giải pháp số hóa và kết nối hợp tác trong việc thúc đẩy ngành logistics bền vững và hiệu quả hơn.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2024 thể hiện một bước ngoặt quan trọng, là nơi để các doanh nghiệp trong ngành logistics tụ họp và đề ra một hướng đi hướng tới một tương lai bền vững hơn.

“Bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của logistics xanh như là nền tảng cho sự phát triển bền vững, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa, tạo ra các liên kết giá trị và tăng tốc độ thực hiện những thay đổi thể hiện trách nhiệm với môi trường,” ông Trần Thanh Hải cho hay.

Năm 2025, Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025) đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Sự kiện ghi nhận sự tham gia của gần 350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày thiết bị, sản phẩm, giới thiệu dịch vụ và các giải pháp công nghệ tiên tiến tại gần 480 gian hàng.

Đến nay, VILOG 2025 đã đón nhận sự tham gia hợp tác của nhiều tổ chức xúc tiến, hiệp hội logistics toàn cầu như: Liên minh Hàng hóa Thế giới (WCA), Liên minh Giao nhận Quốc tế Thế giới (WIFFA), Hiệp hội Giao nhận Quốc tế Trung Quốc (CIFA), Hiệp hội Logistics Campuchia (CLA), Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), Hiệp hội Logistics Hà Nội (HNLA), Câu lạc bộ các doanh nghiệp hàng rời (Break Bulk Club),... và nhiều thương hiệu đại diện đến từ Nippon Express, Vietnam Post, Tân Cảng Sài Gòn, Transimex, Bee Logistics, QV Trans, Isuzu, Ratraco, TTC (Thành Thành Công)…

Điểm mới của triển lãm năm nay là khu VILOG Talk - diễn đàn dành riêng cho các đơn vị trưng bày giới thiệu dịch vụ và công nghệ, đồng thời chia sẻ góc nhìn từ chính doanh nghiệp về các vấn đề nóng hổi của ngành logistics hiện nay.

Cùng với đó, Chương trình Kết nối giao thương 1:1 được tổ chức bởi đơn vị đồng hành uy tín - WR1 sẽ diễn ra xuyên suốt cả kỳ triển lãm nhằm thu hút các doanh nghiệp trong ngành, các chủ hàng đến tham quan, mở rộng hợp tác và lựa chọn cho mình giải pháp logistics tối ưu nhất, từ đó mang lại giá trị kết nối thực tế cho các doanh nghiệp tham dự và khách tham quan.

Triển lãm Quốc tế logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025) sẽ tiếp tục tổ chức đồng thời với Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược lần thứ 23 (Vietnam Medipharm Expo) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế Chuỗi lạnh (Viet Cold Chain) và Triển lãm Quốc tế Kho thông minh (Viet Warehouse) dự kiến đón tiếp 20.000 lượt khách tham quan trong 03 ngày triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, các hoạt động hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra xuyên suốt như: hội thảo “Cơ chế tài chính thúc đẩy phát triển logistics xanh” do Tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức, hội thảo “Xu hướng phát triển Logistics Xanh-Số và giải pháp” do Ban Công nghệ (Hiệp hội VLA) tổ chức, Tọa đàm “Xuất khẩu và Logistics của Việt Nam hiện nay: Bối cảnh, Thách thức và Giải pháp” do Ban Giao nhận - Vận tải (Hiệp hội VLA) tổ chức.

Các hội thảo hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn toàn cảnh về thực trạng và xu hướng thị trường, các giải pháp tài chính hướng tới phát triển bền vững và những tác động của kỷ nguyên số đối với ngành logistics.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia chuyến khảo sát thực tế tại Logistics Hub thuộc Khu công nghiệp Long Hậu, nhằm tìm hiểu mô hình Khu công nghiệp xanh - sạch được lựa chọn là Trung tâm logistics phía Nam.