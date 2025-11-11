VPI dự báo giá xăng tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày 13/11

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy tại kỳ điều hành ngày 13/11, giá xăng bán lẻ ổn định hoặc có thể chỉ giảm nhẹ 0,2 - 0,3% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ổn định hoặc có thể chỉ giảm nhẹ 0,3% về mức 19.660 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo chỉ giảm nhẹ 0,2% về mức 20.386 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 315 đồng về mức 14.005 đồng/kg, trong khi đó giá dầu hỏa và diesel có thể tăng 2,2 – 2,3% lên mức lần lượt là 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.



Trên thị trường thế giới, giá dầu vẫn giảm tại châu Á vào chiều 11/11; trong đó giá dầu Brent Biển Bắc giảm 0,4%, xuống còn 63,79 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 59,86 USD/thùng, giảm 0,5%.

Giá dầu giảm bất chấp có tín hiệu lạc quan về khả năng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa và bất ổn xoay quanh lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Lukoil cũng đang hỗ trợ phần nào cho thị trường dầu, vì chúng có khả năng sẽ tác động đến nguồn cung.

Tuy nhiên, những lo ngại về tình trạng dư cung vẫn đang kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định, trong bối cảnh sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiếp tục tăng, cán cân dầu mỏ toàn cầu đang ngày càng thiên về khả năng dư cung, khi nhu cầu vẫn có xu hướng giảm cùng với đà tăng trưởng kinh tế chậm lại tại các quốc gia tiêu thụ dầu lớn.

Đầu tháng này, OPEC và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã nhất trí tăng sản lượng tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày, tương tự mức của tháng 10 và tháng 11./.

Giá xăng RON 95-III giảm hơn 70 đồng một lít Giá bán lẻ xăng RON 95-III không cao hơn 20.416 đồng/lít, giảm 72 đồng/lít; xăng E5 RON92 giá không cao hơn 19.682 đồng/lít, giảm 78 đồng/lít.