Vùng biển Thanh Hóa mưa to, gió mạnh trước khi bão số 5 đổ bộ

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), do ảnh hưởng của bão số 5, từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 25/8, các địa phương ven biển tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu hứng chịu những cơn mưa lớn kèm gió mạnh dữ dội.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, ngay trong đêm 24/8, rạng sáng 25/8, các địa phương ven biển đã chủ động sơ tán 1.762 hộ/6.397 khẩu trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền và 37 hộ/151 khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở các xã Xuân Du, Bá Thước, Thanh Quân.

Đồng thời đã tổ chức sơ tán người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, kiên quyết không để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão đổ bộ.

Liên quan đến việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bố trí neo đậu an toàn, tính đến 5 giờ sáng nay, toàn bộ 6.555 phương tiện/20.580 lao động đã vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Xác định bão số 5 là cơn bão rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, có nguy cơ gây mất an toàn về người và tài sản của nhân dân, để đề phòng tình huống các địa phương miền núi bị chia cắt do sạt lở đường giao thông và các tình huống nguy hiểm khác, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi (xã Hồi Xuân) do ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phòng chống, ứng phó thiên tai khu vực miền núi cho đến khi hết ảnh hưởng của bão.

Tỉnh Thanh Hóa cũng xác định khu vực miền núi là khu vực trọng điểm có thể xảy ra các tình huống thiên tai nguy hiểm như sạt lở đất, lũ quét, chia cắt giao thông… với 1.722 hộ/7.351 khẩu sinh sống ở 59 xã thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét; 6.275 hộ/26.551 khẩu sinh sống ở 82 xã thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất… Qua đó đã chuẩn bị phương án sơ tán dân phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng đó, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trực chỉ huy cũng như yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các xã, phường cử cán bộ thường trực chỉ huy để nắm bắt tình hình, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24h, đồng thời thông tin, báo cáo tình hình của địa phương thường xuyên về Ban Chỉ huy tỉnh để có cơ sở chỉ đạo hoặc chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với tâm bão số 5 kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ ngày 25 đến ngày 27/8 khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 200mm; khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây nam phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/6h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa biến đổi chậm và ở mức thấp hơn so với mức báo động 1 từ 2-5,5m.

Dự báo từ 25/8 đến 28/8, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m. Mực nước đỉnh lũ các trạm thượng lưu sông Mã, sông Bưởi, sông Chu có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2. Các sông nhỏ như sông Âm, sông Yên, sông Cầu Chày có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3./.

Bão số 5 gây mưa lớn, các địa phương sơ tán khẩn cấp người dân Lúc 12 giờ ngày 25/8, bão số 5 ở cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc.