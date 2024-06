Xây dựng phương án xử lý khó khăn, vướng mắc 3 dự án BOT đường bộ

Phương tiện lưu thông qua một dự án BOT giao thông đường bộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Thái Bình, Phú Yên; Cục Đường cao tốc Việt Nam hoàn chỉnh Đề án về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh báo cáo và xây dựng phương án xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể; chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương đối với 3 dự án BOT do địa phương là cơ quan có thẩm quyền gồm: Dự án xây dựng cầu An Hải do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên là cơ quan có thẩm quyền; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39B và đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền; Dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cơ quan có thẩm quyền.

Cục Đường cao tốc Việt Nam cũng được giao phối hợp với các cơ quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đàm phán với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức tín dụng để xây dựng phương án chia sẻ rủi ro phù hợp với từng giải pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Đề án xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu đánh giá kỹ tác động của các cơ chế, giải pháp xử lý vướng mắc một số dự án BOT giao thông bảo đảm không tạo tiền lệ, không để lợi dụng, gây thất thoát, lãng phí...

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Thái Bình, Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phối hợp với Cục Đường cao tốc Việt Nam hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất giải pháp đối với từng dự án do địa phương là cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với Cục Đường cao tốc Việt Nam và các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình đàm phán, xây dựng phương án chia sẻ rủi ro đối với từng dự án./.