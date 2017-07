Cô Tô đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ bố trí chỗ ở ổn định, an toàn cho du khách. (Nguồn: TTXVN)

Sau 2 ngàytại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh do thời tiết xấu, từ 6 giờ ngày 18/7, có 3.500 du khách đã được lên tàu vào bờ.Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh Lê Hồng Thắng cho biết sau khi xem xét tình hình thời tiết đã ổn định, phía Cảng vụ đã cho phép tàu du lịch chở khách trên tất cả các tuyến hoạt động trở lại bình thường vào 6 giờ sáng ngày 18/7.Dự kiến đến trưa cùng ngày (18/6), toàn bộ 3.500 khách sẽ vào tới đất liền.Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 2, toàn bộ tàu du lịch tại Quảng Ninh phải dừng hoạt động, khiến hơn hơn 3.500 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế đến tham quan đảo Cô Tô phải ở lại trên đảo.Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương thông báo diễn biến cơn bão số 2, đồng thời bố trí chỗ ở ổn định, an toàn, không tăng giá dịch vụ, tạo điều kiện cho du khách có thể lưu trú chờ tình hình thời tiết tốt hơn.Trong thời gian lưu trú trên đảo, để giảm bớt chi phí, một số đoàn khách đã đi chợ rồi thuê bếp của nhà nghỉ để tự nấu ăn./.