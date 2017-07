Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Anh có ý định tăng cường sự ảnh hưởng của nước này tại khu vực châu Á sau khi rời Liên minh châu Âu (EU) và sẵn sàng hiện diện quân sự tại đây trong trường hợp cần thiết.Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã tuyên bố như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Australian số ra ngày 27/7.Nhân chuyến thăm làm việc tới Australia, Ngoại trưởng Boris Johnson khẳng định lập trường của Anh muốn gắn kết nhiều hơn với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Australia nói riêng. Ông nhấn mạnh quyết định rời khỏi EU của Anh đã trao cho London cơ hội "suy ngẫm lại" vị thế của nước này trên trường quốc tế trong khi vẫn duy trì quan hệ mật thiết với các đối tác châu Âu.Theo đánh giá của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh, châu Á đang là khu vực có mức tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, song cũng là khu vực căng thẳng. Ông khẳng định Anh sẵn sàng triển khai quân đội tới khu vực này trong trường hợp cần thiết để thể hiện rõ sự gắn kết với một hệ thống quốc tế lấy các nguyên tắc làm cơ bản.Liên quan đến tình hình Biển Đông, ông Johnson cho rằng các bên liên quan cần tôn trọng luật biển và điều người dân mong muốn là sự ổn định. Ông khẳng định lập trường của Anh không muốn chứng kiến tình trạng leo thang quân sự tại khu vực này.Australia là một trong ba điểm dừng chân của Ngoại trưởng Johnson trong chuyến công du khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng với Nhật Bản và New Zealand.Trong thời gian thăm và làm việc tại Australia, ông Johnson sẽ dự cuộc họp thường niên giữa bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Anh và Australia, tập trung thảo luận các vấn đề an ninh và thương mại giữa hai nước./.