Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong quý 1 vừa qua, Vietnam Airlines thực hiện gần 34.500 chuyến bay an toàn, vượt 1,3% kế hoạch quý. Đặc biệt, chỉ số đúng giờ (OTP) đi được nâng cao, đạt 91,6%, tăng 6,2 điểm so với cùng kỳ và vượt 3,6 điểm so với mục tiêu quý.Bên cạnh đó, Vietnam Airlines vận chuyển trên 5 triệu lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ và gần 76.000 tấn hàng hoá, tăng 23% so với cùng kỳ 2016.Giải thích về việc chỉ số đúng giờ tăng cao, đại diện Vietnam Airlines cho rằng, hãng đã thực hiện các biện pháp rà soát, điều chỉnh các thông số trong toàn bộ lịch bay, đảm bảo theo sát các trị số thực tế, chi tiết đến từng loại máy bay, từng sân bay và từng khung giờ khai thác trong ngày.Vietnam Airlines cũng điều chỉnh kế hoạch bay cho phù hợp thực tế khai thác tại các sân bay, đặc biệt là các sân bay chính để hạn chế tối đa việc kéo dắt máy bay, qua đó rút ngắn thời gian máy bay đỗ tại sân bay; triển khai khởi hành sớm 5 phút cho các chuyến bay hội đủ một số điều kiện đồng thời cụ thể hóa mục tiêu cho từng giai đoạn ngắn.Theo Dailymail, Vietnam Airlines nằm trong top 10 hãng hàng không làm hài lòng khách hàng nhất thế giới trong một cuộc khảo sát mới đây do Hiệp hội người tiêu dùng Australia-Choice phổi hợp cùng 10 tổ chức người tiêu dùng khác thực hiện về mức độ hài lòng của hành khách đối với các hãng hàng không trên thế giới.Theo đó, Vietnam Airlines đạt 7,79 điểm, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng về mức độ hài lòng của hành khách. Đứng đầu bảng là hãng hàng không Emirates của các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 8,29 điểm.Hơn 11.000 hành khách đến từ 8 nước trên thế giới gồm Australia, Bỉ, Brazil, Đan Mạch, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã tham gia cuộc khảo sát. Các tiêu chí để hành khách đánh giá các hãng hàng không dựa trên mức độ đúng giờ, quy trình làm thủ tục, lên máy bay, thái độ của phi hành đoàn, sự thoải mái, an toàn, bữa ăn và giá cả.Theo điều tra trên chuyến bay, điểm hài lòng tổng thể của khách hàng dành cho Vietnam Airlines năm 2016 ngày càng tăng, chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc và quyết tâm hiện thực hóa cam kết nâng cấp chất lượng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng./.