Dane DeHaan và Cara Delevingne đảm nhận hai vai chính trong phim.

Được đầu tư tới 220 triệu USD, bom tấn Pháp "Valerian and the City of a Thousand Planets" (tên tiếng Việt: "Valerian và Thành phố Ngàn Hành tinh") hứa hẹn sẽ là một tân binh đáng gờm trên màn ảnh rộng vào mùa Hè năm nay.Trong phim, hai ngôi sao trẻ Dane DeHaan và Cara Delevingne sẽ hóa thân thành hai cảnh sát ngân hà dấn thân vào một phi vụ giải cứu vũ trụ, du hành vượt không gian - thời gian, và ghé thăm những vùng đất và những sinh vật kỳ thú.Bên cạnh đó là sự góp mặt của các ngôi sao gạo cội như Clive Owen, Ethan Hawke (Boyhood), John Goodman, “nữ hoàng nhạc số” Rihanna và nam thần màn ảnh Hoa ngữ Ngô Diệc Phàm.Câu chuyện mở ra trong không gian vũ trụ bao la. Alpha là một đô thị khổng lồ, ngôi nhà chung của muôn loài đến từ hàng ngàn hành tinh. Một mối đe dọa đang uy hiếp sự yên bình của Alpha. Các nhân viên đặc phải chạy đua để xác định mối nguy hại đó và bảo vệ không chỉ Alpha mà là cả tương lai vũ trụ.Valerian là tác phẩm điện ảnh mới nhất của Luc Besson - một trong những nhà làm phim nổi tiếng nhất của Hollywood. Phim được chuyển thể từ series truyện tranh của Pháp, có tên “Valerian & Laureline” kéo dài xuyên suốt 43 năm bắt đầu từ năm 1967. Đây là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất được ví như “Star Wars” của châu Âu.“Valerian và Thành phố Ngàn Hành Tinh” sẽ được trình chiếu tại các rạp từ ngày 28/7./.