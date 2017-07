Cây đổ sau một trận mưa dông ở Hà Nội. (Ảnh: Diệu Anh/TTXVN)

Để chủ động đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với mọi diễn biến bất lợi của cơn bão số 2 gây ra, chiều 16/7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra thuộc các phòng chức năng các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đi kiểm tra công tác triển khai chuẩn bị phòng, chống thiên tai trên địa bàn các quận, kiểm tra cụm công trình đầu mối Yên Sở.Qua buổi kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 2 của các đơn vị chuyên ngành được đánh giá đã chủ động, bám sát chỉ đạo của thành phố và Sở Xây dựng. Các công tác duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, hạ mực nước đệm, cắt tỉa cây xanh, công tác chuẩn bị “bốn tại chỗ” đúng kế hoạch.Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội hạ, duy trì mực nước đệm đúng quy định, phối hợp các đơn vị thanh thải dòng chảy, bố trí lực lượng phương tiện ứng trực kịp thời tại các trọng điểm úng ngập, vận hành an toàn, thông suốt các trạm bơm, đập điều tiết…Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh tiếp tục phối hợp với các đại phương rà soát, kiểm tra và cắt hạ ngay các cây, cành sâu mục, bố trí lực lượng giải tỏa kịp thời khi có cây đổ.Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội phải thực hiện bơm nước để giảm mực nước hồ theo quy định, kiểm tra công tác ứng trực, huy động 100% quân số và thiết bị để kịp thời ứng phó với diễn biến của cơn bão số 2 và xử lý kịp thời các điểm úng ngập cục bộ; vận hành an toàn các trạm bơm: Yên Sở; Đồng Bông 1, 2; Cổ Nhuế...Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông và Long Biên thực hiện các giải pháp chống úng ngập trên địa bàn, đặc biệt các khu vực có nguy cơ úng ngập như: Khu Dương Nội, đường Quang Trung, bến xe Yên Nghĩa... (Hà Đông); khu vực Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn, Cổ Linh, Nút giao cầu Chui… (Long Biên).Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các quận chủ động kiểm tra, sẵn sàng các phương án giải quyết, di dời dân cư với các khu vực nhà cổ, chung cư cũ, khu vực ven sông có khả năng sạt lở. Kiểm tra các công trình xây dựng, đảm bảo không có các vật liệu nguy hiểm rơi, bay khi bão. Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo các đội thanh tra các quận, huyện và Phòng Quản lý kỹ thuật và giám định chất lượng tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng, nhà ở, cở sở sản xuất, các vùng nguy cơ sạt lở, kiểm tra sự an toàn về người, tài sản và thiết bị trên các công trường xây đựng, đặc biệt là các cần trục tháp của các nhà thầu đang thi công.Bên cạnh đó, các địa phương và đơn vị cần tuyên truyền, phổ biến nhân dân hạn chế ra đường khi mưa bão để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng; yêu cầu chủ các khách sạn, cơ sở lưu trú phổ biến đến các khách du lịch về nội dung này. Trường hợp đặc biệt cần di chuyển khi mưa bão phải tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng.Cũng ngay trong ngày 16/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện triển khai các nhiệm vụ. Theo đó, huy động toàn bộ các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng bão, ứng trực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu giải tỏa cây đổ, cành gẫy.Công ty thành lập tổ cơ động hoạt động thường trực 24/24 để đáp ứng kịp thời khi có bão xảy ra; tổ chức lực lượng thống kê cây đổ, cành gẫy để xử lý có hiệu quả nhất, giải phóng mặt bằng, thông đường nhanh, vệ sinh sạch sẽ.Theo chỉ đạo của Công ty này, các xí nghiệp, đơn vị phải bố trí 100% lực lượng ứng trực theo địa bàn đã được phân công, bắt đầu trực từ 15 giờ ngày 16/7 đến khi có lệnh dừng trực của Công ty; khẩn trương kiểm tra, chằng chống các cây lâu năm, cây quý hiếm trong các vườn hoa, công viên; kiểm tra hệ thống cọc chống các cây mới trồng trên địa bàn các xí nghiệp được giao quản và thực hiện ngay việc chằng chống, gia cố lại nếu hệ thống cọc chống bị mất hoặc hỏng.Đồng thời,các xí nghiệp, đơn vị rà soát các trường hợp cây nghiêng nguy hiểm, cây sâu mục đã có lệnh của Công ty để tiến hành cắt triệt tiêu, đảm bảo an toàn; Nạo vét cống rãnh, mương máng, phòng chống úng ngập cục bộ ở các công viên, vườn hoa như: Bách Thảo, Hoàn Kiếm, Vườn ươm Yên Sở, Cổ Nhuế và 17 Thụy Khuê./.