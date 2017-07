Vị trí và đường đi của bão số 2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 2, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 (Diễn Châu, Cửa Hội cấp 8, giật cấp 10; Quỳnh Lưu, Vinh cấp 7, giật cấp 10; Hoành Sơn cấp 7, giật cấp 11).Vùng biển ven bờ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 12 (đảo Hòn Ngư). Vùng ven biển từ Nam Định đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 (Văn Lý cấp 7, giật cấp 8; Yên Định, Tĩnh Gia cấp 6, giật cấp 8-9).Ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình có gió giật cấp 6-7.Hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn cho khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế; riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 16/07 đến 4 giờ ngày 17/07 phổ biến từ 70-150mm, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to 100-250mm.Hồi 4 giờ ngày 17/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên vùng núi Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) sáng nay còn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh.Trong sáng nay (17/07) vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh còn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Ninh Bình có gió giật cấp 6-8.Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100mm), từ đêm nay mưa giảm dần.Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa ở các khu vực thuộc Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất.Để chủ động đối phó với bão số 2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công điện hỏa tốc yêu cầu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (vùng tâm bão dự báo đi qua) quyết liệt triển khai sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn tuyệt đối người dân.Đồng thời, chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch./.