Chiếc xe trước khi bị đập phá và đốt trụi (Ảnh: Otofun)

Nghi nhóm người đi trên xe ôtô Fortuner vào thôn là những kẻ chuyên bắt cóc trẻ em, rất đông người dân tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương đã tập trung, đập phá. Chiếc xế hộp nhóm người này đi cũng bị đốt trụi. Rất may, không có thương vong về người.Sự việc trên xảy ra vào tối ngày 20/7 tại địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương.Trước đó, vào đêm cùng ngày, rất nhiều Fanpage và các trang mạng xã hội Facebook đã đăng tải những hình ảnh hàng chục người tập trung xung quanh chiếc Toyota Fortuner để đập phá và đốt. Kèm theo đó là nội dung: Nhóm người đi trên xe có hành động thôi miên, bắt cóc trẻ em nhưng bị người dân bắt được.Nội dung trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm và có số lượt chia sẻ rất lớn.Để làm rõ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Xuân Hào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Lạc. Bước đầu, ông Hào cho hay: Nhóm người đi trên ôtô không có hành vi bắt cóc trẻ em như đã được đăng tải trên mạng xã hội.Cũng theo ông Hào, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thanh Hà đã được huy động để đảm bảo an toàn cho những người bị người dân bắt giữ.Trong khi đó, đại diện Công an xã Hồng Lạc cho biết: Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, 2 người đàn ông trên xe Fortuner đi vào thôn Đồng Hởi để tìm mua đồ gỗ.Trong lúc xe di chuyển trên đường làng, người dân có thể do hiểu nhầm nên loan tin họ thôi miên, bắt cóc rồi tụ tập và đập phá chiếc xe.Chiếc xế hộp này thậm chí còn bị đốt cháy trụi và chỉ còn trơ khung. Hai người trên xe đã được đưa về trụ sở công an.Hiện, công an huyện Thanh Hà vẫn đang khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ việc./.