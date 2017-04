Các y, bác sỹ Trạm y tế phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa lò (Nghệ An) đang cấp cứu, điều trị cho các em học sinh bị ngộ độc. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 20/4, Trạm y tế phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã cấp cứu, điều trị cho hơn 50 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm do ăn quả ngô đồng.Trước đó, vào lúc 16 giờ, các giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) phát hiện hàng chục học sinh có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm sau giờ ra chơi. Các em đều có chung triệu chứng đau bụng và nôn mửa.Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đã nhanh chóng đưa các em học sinh đi cấp cứu và điều trị tại Trạm y tế phường Nghi Hòa. Các em học sinh bị ngộ độc chủ yếu là học sinh lớp 2.Nguyên nhân ngộ độc ban đầu được xác định là do các em học sinh đã cùng nhau ăn quả ngô đồng trong giờ ra chơi. Hơn 20 em bị ngộ độc nặng đã được gia đình, chính quyền địa phương chuyển lên điều trị tại Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò (Nghệ An).Hiện Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vẫn đang theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cụ thể vụ ngộ độc. Với những em học sinh bị ngộ độc nặng, Trung tâm sẽ kịp thời chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị./.