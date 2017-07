Người Palestine phong tỏa xe của cảnh sát Israel bên ngoài cổng Lion, một lối vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov cảnh báo cần phải có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở khu vực Đông Jerusalem giữa người Palestine và Israel trước ngày 28/7, để tránh tình trạng bạo lực leo thang với hậu quả tiềm tàng có thể vượt ngoài khu vực Trung Đông.Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các bên kiềm chế các hành động khiêu khích, giữ kiềm chế và hợp tác để tìm ra giải pháp.Cảnh báo trên được phái viên Mladenov đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn để thảo luận về cuộc khủng hoảng này, theo đề nghị của Ai Cập, Pháp và Thụy Điển.Tại cuộc họp kín, ông Mladenov đã hối thúc các nước ủy viên Hội đồng Bảo an sử dụng ảnh hưởng của mình với Israel và Palestine để giảm căng thẳng. Ông khẳng định điều cực kỳ quan trọng là "hiện trạng phải được duy trì ở Jerusalem".Dự kiến, đại diện nhóm Bộ Tứ Trung Đông, gồm Liên hợp quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga, cũng sẽ nhóm họp trong ngày 25/7. Bên cạnh đó, phái viên của Tổng thống Mỹ, Jason Greenblatt cũng đã tới Israel để thảo luận với giới chức nước chủ nhà để tìm cách làm dịu căng thẳng hiện nay.Vòng xoáy bạo lực giữa người Palestine và cảnh sát Israel đã leo thang hôm 21/7 vừa qua khi cảnh sát Israel đã bắn chết 3 người biểu tình Palestine bên ngoài thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem, trong khi cùng ngày, 1 người Palestine đã đâm 3 người Israel tại khu vực Bờ Tây nhằm phản đối các biện pháp an ninh mà Israel áp đặt tại khu thánh đường.Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, chính phủ Israel đã tuyên bố sẽ không dỡ bỏ máy dò kim loại được lắp đặt tại cổng vào thánh đường Al-Aqsa ở Đông Jerusalem, dù có thể giới hạn hoạt động của các máy này.Thánh đường Al-Aqsa hiện do Jordan quản lý nhưng Israel kiểm soát lối vào.Cảnh sát Israel đã lắp đặt máy dò kim loại tại đây sau khi 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong 1 vụ tấn công bên ngoài thánh đường cách đây 1 tuần.Động thái này đã dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình của người Palestine Hồi giáo bên ngoài thánh đường.Chính quyền Palestine hiện tuyên bố ngừng mọi liên lạc chính thức với Israel, cho đến khi các biện pháp an ninh nói trên được dỡ bỏ./.