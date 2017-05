Các tay súng Hezbollah tại một cứ điểm quân sự ở khu vực biên giới Liban-Syria. (Nguồn: alalam.ir)



Ngày 11/5, phong trào vũ trang Hezbollah tại Liban tuyên bố đã tháo dỡ tất cả các cứ điểm quân sự ở khu vực dọc biên giới với Syria, đồng thời nhấn mạnh hiện khu vực này "thuộc trách nhiệm của nhà nước" và sự hiện diện của Hezbollah tại đây là không cần thiết.Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thư ký phong trào Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cảnh báo rằng trong tương lai nếu xung đột tiếp diễn giữa dòng Hồi giáo Shiite và Israel thì sẽ đều diễn ra trên lãnh thổ quốc gia Do Thái này. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá thấp khả năng xảy ra xung đột.Nhà lãnh đạo Nasrallah tuyên bố Hezbollah vẫn sẽ duy trì sự hiện diện an ninh ở khu vực biên giới với Syria, nhằm bảo vệ Liban trước sự xâm nhập của các tay súng phiến quân.Hezbollah là phong trào vũ trang do những người thuộc dòng Hồi giáo Shiite thành lập, chủ trương ủng hộ chính phủ Syria và Iran. Hezbollah hiện đang phối hợp với quân đội Syria chống lại các nhóm đối lập tại nước này.Chính phủ Israel vẫn luôn coi phong trào này là một trong những mối đe dọa an ninh biên giới hàng đầu, đồng thời đã tiến hành một số vụ tấn công vào các mục tiêu ở khu vực Cao nguyên Golan hoặc bên trong lãnh thổ Syria, với tuyên bố "nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí của Iran từ Syria cho lực lượng Hezbollah ở Liban."Căng thẳng đặc biệt leo thang sau khi Israel không kích một số mục tiêu tại Syria hồi tháng Ba vừa qua, phá hủy khối lượng vũ khí được cho là vận chuyển cho phong trào Hezbollah, khiến một số chỉ huy của phong trào này./.