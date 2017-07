Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình hiện đang mở 2 cửa xả lũ và phát điện tối đa 6/6 tổ máy với tổng lưu lượng xả lớn nhất khoảng 5.600m3/giây.Tuy nhiên, hiện nay, xuất hiện tình trạng một số người dân hiếu kỳ tiến hành chụp ảnh và tổ chức một số hoạt động ở khu vực gần đập tràn và ven sông hạ lưu đập Hòa Bình.Do đó, để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình về việc tăng cường an toàn khi xả lũ hồ Hòa Bình.Theo nội dung Công điện, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ Hòa Bình tại công văn 72/TWPCTT ngày 18/7.Đặc biệt, Ban chỉ Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến và bố trí lực lượng hướng dẫn, cảnh báo người dân không tiến hành các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm ở chân đập tràn và hạ lưu đập; kiên quyết ngăn chặn những trường hợp cố ý có thể gây mất an toàn và trật tự nơi công cộng./.