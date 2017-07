Các nữ chiến binh IS. (Nguồn: World Affairs Journal)

Ngày 18/7, báo điện tử Iraqi News dẫn các nguồn tin cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ nhiều nữ chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul, trong đó có 5 phụ nữ Đức.Một sỹ quan giấu tên thuộc lực lượng chống khủng bố Iraq tiết lộ, số nữ chiến binh IS nói trên bị bắt giữ hôm 13/7 tại khu Thành cổ Mosul khi các phần tử khủng bố mang trang phục gài bom liều chết đang ẩn náu tại một đường hầm do IS xây dựng.Những nữ chiến binh được xác định là công dân các nước Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Libya, Caucasus và Syria.Theo báo cáo của Văn phòng Cảnh sát Hình sự Nhà nước bang Saxony (Đức), hơn 930 phần tử Hồi giáo từ Đức đã đến Syria và Iraq trong những năm qua.Hôm 10/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tuyên bố chiến thắng cuối cùng trước các phiến quân IS tại thành phố Mosul, chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài hơn 8 tháng nhằm giải phóng thành phố này với sự hỗ trợ của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu cùng các lực lượng bán quân sự.Chiến dịch cũng đã khiến hơn 900.000 dân thường tại Mosul phải sơ tán để tránh giao tranh và bạo lực.Chiến thắng Mosul đã đặt dấu chấm hết cho cái gọi là giấc mơ "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng do thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập tại Thành Cổ Mosul hồi năm 2014./.