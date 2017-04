Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại tỉnh Helmand ngày 8/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 19/4 cho biết ít nhất 22 tay súng, trong đó có 1 thủ lĩnh quan trọng thuộc lực lượng phiến quân Taliban, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của lực lượng anh ninh Afghanistan vào khu vực phía Bắc tỉnh Baghlan.Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Afghanistan, dựa vào thông tin tình báo, đêm 18/4, một lực lượng biệt kích dưới sự hỗ trợ của không quân đã tiến hành đột kích vào nơi ẩn náu của Taliban tại quận Dand-e-Ghuri, tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul 160km về phía Bắc, và tiêu diệt 22 tay súng Taliban, bắt giữ 3 tay súng.Những tay súng bị tiêu diệt bao gồm cả Maulawi Helel - với biệt danh Lal Mohammad, một thủ lĩnh quan trọng của Taliban tại tỉnh Baghlan - và 4 chỉ huy địa phương khác của Taliban.Trong chiến dịch, lực lượng an ninh cũng đã thu giữ 1 khẩu súng trường AK-47, 2 khẩu súng ngắn và phá hủy một phương tiện.Truyền thông địa phương đưa tin Taliban cũng xác nhận một thủ lĩnh địa phương đã thiệt mạng tại Baghlan.Trong suốt mấy tháng qua, các cuộc đụng độ thường xuyên diễn ra tại tỉnh Baghlan, cũng như các tỉnh lân cận Kunduz và Takhar trước một loạt vụ tấn công của phiến quân Taliban nhằm vào các lợi ích của chính phủ.Lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch an ninh chống lại phiến quân Taliban trong khoảng thời gian mùa Xuân và mùa Hè, được cho là "mùa giao tranh" đang đến tại quốc gia Trung Á./.