Trẻ em chơi dưới vòi nước để tránh nóng bức tại công viên thành phố Los Angeles, bang California ngày 14/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/8, Thời báo New York Times (Mỹ) trích dẫn nội dung một dự thảo báo cáo của chính phủ liên bang cho thấy nhiệt độ trung bình tại quốc gia này đã và đang tăng nhanh và mạnh, đặc biệt vài thập kỷ gần đây được đánh giá là thời kỳ nóng nhất trong vòng 1.500 năm qua.Tuy chưa được chính quyền Tổng thống Donald Trump phê duyệt và công bố chính thức nhưng báo cáo này được 13 cơ quan liên bang phối hợp thực hiện thường kỳ 4 năm một lần và đã được Viện Khoa học Quốc gia Mỹ ký xác nhận.Người Mỹ đã cảm nhận rõ rệt những ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu và khí hậu sẽ biến đổi ra sao phụ thuộc vào lượng khí thải trong tương lai và mức độ phản ứng của hệ thời tiết đối với lượng khí thải này.Tờ New York Times nhận định báo cáo là một câu trả lời rõ ràng cho những ngờ vực của tổng thống và các thành viên nội các khi cho rằng không có gì chắc chắn để có thể đổ lỗi sự biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con người gây ra và những nhận định cho rằng dự báo về các mức độ ảnh hưởng đều có giới hạn.Dự thảo báo cáo được hoàn tất chỉ vài ngày sau khi chính quyền Mỹ tuyên bố vẫn sẽ tham gia vào các vòng đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu để bảo vệ lợi ích quốc gia dù trước đó đã lên kế hoạch rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.Hai tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris, chính quyền Washington khẳng định đã gửi thông báo tới Liên hợp quốc về ý định này và sẽ hoàn tất quy trình rút khỏi hiệp định trước năm 2020.Sau Trung Quốc, Mỹ là quốc gia đứng thứ nhì thế giới về lượng khí thải nhà kính, nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.Do vậy, quyết định của Tổng thống Trump được xem như một đòn giáng mạnh mẽ vào nỗ lực chung của toàn cầu nhằm chống biến đổi khí hậu./.