Mưa đá tại Fansipan. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đêm 8/2, một đợt gió mùa Đông Bắc từ phía bắc tràn xuống Lào Cai gây mưa nhỏ rải rác, vùng núi có nơi thêm mưa phùn. Nhiệt độ các khu vực trong tỉnh đồng loạt giảm.Lúc 7 giờ ngày 9/2, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đều giảm sâu so với ngày hôm trước.Cụ thể, thành phố Lào Cai xuống mức 17,8 0 C; Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 16,6 0 C. Vùng núi Bắc Hà chuyển rét hại 10,4 0 C; khu du lịch Sa Pa rét nhất 7,6 0 C.Ngày và đêm 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu tại Lào Cai khiến nền nhiệt độ các địa phương giảm thấp hơn.Sang ngày 10/2, có một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường. Rét đậm, rét hại bao phủ hầu hết các địa phương trong tỉnh.Rút kinh nghiệm những năm trước do người dân chủ quan trong phòng, chống rét cho gia súc, gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp, năm nay, ngay từ khi thời tiết chuyển lập đông, tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo đồng bào tích cực tìm nhiều giải pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc an toàn trên địa bàn.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, xã hướng dẫn các hộ chăn nuôi thu gom triệt để rơm rạ, bảo quản, dự trữ các loại cỏ thân mềm nơi khô ráo; đồng thời tận dụng thân cây ngô, ngọn mía, bã mía để chế biến, dự trữ bằng hình thức ủ chua làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò đạt 400kg/con trở lên.Cùng với đó là sửa chữa, làm mới chuồng tại đảm bảo giữ ấm cho gia súc mùa Đông, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trừng chuồng nuôi, tăng cường các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng nâng cao sức đề kháng cho gia súc./.