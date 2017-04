Cấp cứu một nạn nhân bị dính khí độc sarin. (Nguồn: middleeastmonitor.com)

Reuters đưa tin, ngày 26/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault viện dẫn một báo cáo vừa được giải mật cho biết, các cơ quan tình báo Pháp đã kết luận rằng các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiến hành vụ tấn công bằng khí độc thần kinh sarin hôm 4/4 ở thị trấn miền Bắc Khan Sheikhoun, và ông Assad hoặc những nhân vật thân cận nhất của ông đã ra lệnh thực hiện vụ tấn công này.Tài liệu dài 6 trang do các cơ quan tình báo quân sự và tình báo đối ngoại của Pháp thực hiện mà hãng tin Reuters có được cho biết kết luật này dựa trên các mẫu phẩm mà họ thu được từ vụ tấn công hôm 4/4 và mẫu máu của một nạn nhân.Trong số các thành phần được tìm thấy từ những mẫu phẩm này có chất hexamine, một loại sarin do Chính phủ Syria sản xuất.Báo cáo nêu rõ: "Các cơ quan tình báo Pháp cho rằng chỉ Tổng thống Assad và những nhân vật thân cận nhất của ông mới có thể ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học."Ngoài ra, báo cáo còn cho rằng các nhóm thánh chiến trong khu vực này không có khả năng thực hiện một vụ tấn công như vậy, trong khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không xuất hiện ở khu vực này./.