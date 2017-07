Dior: Hydra Life Sorbet Crème - Gel dưỡng ẩm chứa chiết xuất hoa cẩm quỳ giúp tối ưu hóa quá trình lưu chuyển nước, hoa phong lữ củng cố cân bằng cho lớp da trên cùng và chất làm lạnh tự nhiên tạo cảm giác tươi tắn, sảng khoái trong những ngày hè nóng bức.

The Body Shop: Aloe Multi Soothing Gel - Gel dưỡng ẩm chứa thành phần lô hội lành tính giúp làm dịu và hạ nhiệt khi da bị cháy nắng, kích ứng, mẩn đỏ. Sản phẩm có thể dùng cho da mặt và da cơ thể. Giá: 299.000 dodofng.

Dior: Hydra Life Lotion To Foam-Fresh Cleanser - Lotion tẩy trang tự động chuyển hóa thành dạng bọt mịn giúp làm sạch và xoa dịu bề mặt da ngay tức khắc. Chiết xuất từ bạch trà trong sản phẩm mang đến hiệu quả thanh lọc cho làn da.

Kiehl’s: Calendula deep cleansing foaming face wash - Sữa rửa mặt làm sạch sâu nhưng vô cùng dịu nhẹ nhờ chứa thành phần hoa cúc La Mã có khả năng kháng viêm, làm dịu làn da. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Giá: 760.000 đồng.

Innisfree: Green Tea Seed Serum - Tinh chất chứa 100% nước trà xanh, chiết xuất lá trà xanh và hạt trà xanh hữu cơ được trồng trên đảo Jeju (Hàn Quốc). Được dùng ở bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da ngay sau khi rửa mặt, tinh chất này giúp cấp nước, dưỡng ẩm làm mềm da, bên cạnh đó làm dịu và kháng viêm cho những làn da đang gặp tình trạng mụn, bong tróc, ửng đỏ. Giá: 480.000 đồng.

Laneige: All Day Anti Pollution Defensor - Sữa dưỡng 3 tác dụng vừa làm trắng, chống nắng vừa tạo lớp màng bảo vệ da khỏi ô nhiễm môi trường nhờ công nghệ phản kháng bụi. Các hạt bụi mang điện tích âm sẽ bị đẩy ra khỏi làn da nhờ những hạt dưỡng chất mang điện tích âm có chứa trong sản phẩm. Giá: 850.000 đồng.

Lancôme: UV Expert Youth Shield™ Aqua Gel Pollution - Kem chống nắng chứa màng lọc Youth Shield™ giúp bảo vệ da mạnh mẽ khỏi tia UVA, UVB, tia UVA bước sóng dài (đặc biệt nguy hiểm) và ô nhiễm đô thị - các tác nhân gây hắc sắc tố và lão hóa da hàng đầu. Giá: 1,4 triệu đồng.

Quy trình chăm sóc da không nên rập khuôn từ người này qua người khác, từ mùa này qua mùa khác. Trái lại, nó đòi hỏi phái đẹp khá nhiều sự khéo léo, thông minh, biết lựa theo nhu cầu của làn da và tình trạng môi trường để có những gia giảm phù hợp. mùa Hè này, da bạn cần những gì?Bạn đã nghe đến câu nói kinh điển “less is more” (ít hơn là tốt hơn)? Việc cấp ẩm vào mùa Hè chính xác là như thế.Môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển là môi trường nóng ẩm. Vào mùa Hè, nhiệt độ ngoài trời thường dao động trong khoảng 35 độ C, đây chính là nhiệt độ có lợi nhất cho vi khuẩn. Nếu bạn tích cực tạo thêm độ ẩm cho da, thì lượng vi khuẩn trên da sẽ phát triển quá ngưỡng, từ đó tạo nên nhiều vấn đề về da, nhẹ nhất là mụn viêm, nặng hơn là một số bệnh da liễu do vi sinh vật.Có nhiều cơ chế dưỡng ẩm khác nhau, trong đó, cấp ẩm là hình thức sử dụng các chất hút ẩm để lưu giữ độ ẩm cho da. Khí hậu Việt Nam có độ ẩm cao, các chất hút ẩm thường hút ẩm từ môi trường; còn trong điều kiện độ ẩm môi trường thấp thì các chất này sẽ hút ẩm ngược từ trong da để lưu trên bề mặt da. Chính vì vậy, các chất cấp ẩm là những thứ nên giảm sử dụng vào mùa Hè. Chúng bao gồm glycerin, một số chất có đuôi glycol (như butylene glycol, pentylene glycol, triethylene glycol), hyaluronic acid, sodium hyaluronate, sorbitol… Các chất này có nhiều trong toner, mặt nạ giấy, mặt nạ ngủ, và các sản phẩm dưỡng ẩm đậm đặc dành cho da khô.Những ngày nóng bức này, bạn hoàn toàn được phép tinh giản số lượng các bước chăm sóc để làn da cảm thấy thoải mái.Môi trường bảo quản mỹ phẩm tiêu chuẩn là từ 15 độ C đến 25 độ C, độ ẩm dưới 65%, không có ánh nắng Mặt Trời. Theo đó, khí hậu Việt Nam vào mùa Hè hoàn toàn không có lợi cho việc bảo quản mỹ phẩm, đồng nghĩa với hạn sử dụng của mỹ phẩm không thể kéo dài như đáng ra có thể. Những tháng hè này, nhiệt độ tăng cao, lượng bụi và vi khuẩn trong không khí nhiều, do đó bạn không nên dùng quá lâu một sản phẩm nào đó. Lời khuyên dành cho bạn là hãy mua mỹ phẩm mini size để dùng trong Hè này.Cũng do nhiệt độ tăng cao nên nang lông sẽ mở và các lỗ chân lông trở nên quá lộ liễu. Tuy vậy, đây là cơ chế hoạt động thuận theo tự nhiên và bạn không nên tìm cách đi ngược lại nó. Nang lông nở ra để giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ bằng cách đổ mồ hôi. Quá trình này giúp da bài tiết chất bã. Nếu bạn tìm cách khiến cho các nang lông trên cơ thể đóng lại trong khi đáng nhẽ chúng cần mở, thì sẽ có những hậu quả đáng tiếc, nhẹ thì lên mụn, còn nặng sẽ khiến thân nhiệt tăng cao và gây sốt.Việc tốt nhất mà bạn có thể làm cho những lỗ chân lông trong Hè này chính là hạn chế để da tiếp xúc với nhiệt độ cao.Lượng bụi và tia cực tím quá cao trong mùa Hè là những tác nhân gây kích ứng cho làn da và sức khỏe. Thông thường, sự kích ứng này được biểu hiện bằng những nốt mụn viêm. Để giảm viêm, bạn nên tìm đến những sản phẩm làm dịu.Những thành phần làm dịu thường xuyên xuất hiện trong mỹ phẩm gồm lô hội (aloe vera), trà xanh (green tea), cúc vạn thọ (calendula), cúc La Mã (chamomile), bisabolol, allantoin.Lượng bụi bẩn trong không khí cộng với việc bã nhờn tiết ra nhiều hơn vào mùa Hè khiến các lỗ chân lông dễ bít tắc. Bạn có thể tiến hành xông hơi tại nhà hàng ngày bằng nước nóng hoặc nước sả để nang lông mở ra, hỗ trợ việc làm sạch sâu. Sau đó, nhớ sử dụng nước mát để thu nhỏ lỗ chân lông.Có ý kiến cho rằng không nên xông hơi thường xuyên bởi việc này khiến lỗ chân lông nở rộng, nhưng quan niệm này là không đúng. Việc để các nang lông co bóp dưới tác động của hơi nước nóng-lạnh thậm chí còn được coi là bài tập thể dục khiến các thành nang lông khỏe hơn. Phụ nữ Hàn Quốc và Nhật Bản thường dành ra vài phút mỗi ngày cho việc vỗ nước ấm rồi nước lạnh liên tục lên mặt, nhờ đó họ có làn da săn chắc và luôn trẻ hơn tuổi thật.Bạn chỉ cần xông hơi khoảng 5 phút mỗi lần, độ nóng của hơi nước tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của bạn. Mỗi người có một ngưỡng chịu nóng khác nhau được chi phối bởi bộ não. Chỉ cần bạn thấy không khó chịu, tức là các nang lông của bạn đang được “tập thể dục” ở mức độ vừa phải.Nước Mỹ chọn tuần đầu tháng Năm hàng năm để nói về chất lượng không khí. Chắc hẳn phải có lý do để họ lựa chọn thời điểm này trong năm khi nhắc đến ô nhiễm môi trường. Nếu bạn còn nhớ, tháng Năm năm ngoái, Mỹ đã đưa ra một bảng thống kê chất lượng không khí tại các thành phố và quốc gia, trong đó ô nhiễm môi trường tại Hà Nội ở mức báo động, gần bằng “thủ đô ô nhiễm” Bắc Kinh.Hai năm trở lại đây, chủ đề thường trực tại các diễn đàn của những nhà sản xuất mỹ phẩm châu Á-Thái Bình Dương cũng luôn là ô nhiễm môi trường. Có thể nói, ô nhiễm môi trường không còn là mối lo ngại mơ hồ mà đã dần trở thành nỗi sợ hãi trong ngành chăm sóc da, sắp đứng ngang hàng với tia cực tím.Bụi bẩn, khí thải giao thông và rác thải sinh hoạt là những tác nhân không nhỏ đóng góp vào sự già cỗi của làn da phụ nữ Việt. Do đó, bạn hãy cân nhắc giữa việc chống nắng đơn thuần hay kèm cả chống ô nhiễm cho làn da. Nên ngừng sử dụng những sản phẩm chống nắng tạo bề mặt nhờn dính, bởi chúng khiến bụi bẩn bị bám dính vào da mặt bạn nhiều hơn. Thay vào đó, mỗi người phụ nữ nên tìm cho riêng mình một loại kem chống nắng khô ráo, có kèm tính năng lọc độc tố môi trường. Một chiếc khẩu trang thật tốt cũng là thứ bạn nên sắm ngay nếu muốn sống thật khỏe mạnh trong môi trường đô thị./.