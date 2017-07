(Nguồn: Getty Images)

Theo những thống kê mới nhất, hãng điện tử Samsung Electronics Co của Hàn Quốc đã vượt mặt “người khổng lồ” Intel Corp. để trở thành nhà sản xuất chip số một thế giới về doanh thu và lợi nhuận hoạt động trong quý 2/2017.Lợi nhuận ròng trong các tháng 4-6/2017 của Samsung đạt 11.000 tỷ won (tương đương 9,8 tỷ USD), tăng mạnh so với mức 5.800 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động của Samsung trong quý 2 vừa qua tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước, lên 14.100 tỷ won.Đáng chú ý là mảng chip nhớ đóng góp tới 8.030 tỷ won trong lợi nhuận hoạt động của quý 2 vừa qua. Trong quý 2/2017, doanh thu của Samsung tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 61.000 tỷ won.Trong khi đó, Intel thông báo doanh thu đạt 14,8 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động đạt 3,8 tỷ USD trong quý 2/2017.Sự trỗi dậy của Samsung đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh Intel đã duy trì vị thế là nhà sản xuất chip máy tính hàng đầu trong khoảng 24 năm.Theo các chuyên gia trong ngành, Samsung có được kết quả trên là nhờ phát triển thành công các công nghệ thế hệ mới đối với bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và bộ nhớ NAND flash, và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường.Cũng trong quý 2/2017, Samsung thông báo tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên thị trường thiết bị gia dụng Mỹ, và là quý thứ năm liên tiếp.Trong nửa đầu năm 2017, Samsung chiếm khoảng 22,3% thị trường tủ lạnh, tăng 4,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 19,4% thị phần máy giặt tại Mỹ.Samsung cho hay hãng đã nỗ lực để đảm bảo động lực tăng trưởng bền vững tại thị trường Mỹ.Hồi tháng Sáu, Samsung cho biết sẽ đầu tư 380 triệu USD tại Newberry, South Carolina, nhằm tiến sâu hơn vào thị trường tiêu dùng hàng đầu thế giới này./.