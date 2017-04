Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 22/4, trên tuyến đường liên xã cặp bờ sông Hậu tại khu vực tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, một vụ sạt lở nghiêm trọng dài trên 70m làm 14 căn nhà bị đổ sập xuống sông Hậu, 40 căn nhà khác có nguy cơ sạt lở cao. Rất may vụ sạt lở không thiệt hại về người.Theo ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, vụ sạt lở xảy ra vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 22/4, tại khu vực thuộc tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) với chiều dài 70m, làm 14 căn nhà và 2 nền nhà của người dân bị đổ sập xuống sông Hậu.Đáng lo ngại, mép sạt lở đã ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2m, làm cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) với tổng thiệt hại tài sản gồm nhà dân, tài sản và các hạ tầng thiết yếu như đường, hệ thống điện, nước, viễn thông... ước tính khoảng 8,8 tỷ đồng.Hiện nay, tại vị trí sạt lở tiếp tục có vệt nứt sâu vào khoảng 1,5m, với chiều dài trên 8m, làm ảnh hưởng đến 11 căn nhà của người dân nằm ở phía trong đường liên xã (đối diện vị trí sạt lở), hiện các hộ này đã di dời tài sản.Theo Ủy ban Nhân dân huyện Chơ Mới, tỉnh An Giang, đến 15 giờ chiều 22/4 đã có 58 hộ dân và 1 nhà máy thuộc tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông đã được di dời đến nơi an toàn.Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lâm Quang Thi cho biết trước thời điểm xảy ra sạt lở, hai ngày nay đã xuất hiện những vết nứt, chạy dài theo đường liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.Tỉnh đã chỉ đạo địa phương chủ động di dời tất cả đồ đạc, tài sản của những hộ nằm trong vùng sạt lở. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ 20 phút sáng 22/4 thì xảy ra sạt lở. Hiện tại, còn 40 hộ nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm đang tiếp tục được di dời. Tỉnh cũng phân công lực lượng túc trực 24/24 nhằm hướng, cảnh báo người dân di chuyển vào vùng sạt lở.Trước mắt, tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới đã xuất ngân sách hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ bị mất nhà; vận động tìm chỗ ở tạm cho những hộ bị mất nhà nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con nhân dân.Về lâu dài, tỉnh sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ bà con bị thiệt hại về nhà vào ở tại các khu dân cư trên địa bàn xã nếu bà con có nhu cầu; riêng các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, tỉnh sẽ lập phương án bố trí, sắp xếp bà con vào cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông nhằm giúp bà con sớm ổn định chỗ ở, an tâm sản xuất.Theo kết luận của Trung tâm quan trắc-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, tại vị trí sạt lở xuất hiện 1 hố xoáy sâu với chiều dài 380m, chiều ngang 120m, độ sâu -42m, do đó khả năng sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra.Vì vậy, các ngành chức năng của huyện và xã cần vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân.Cũng trong chiều 22/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lâm Quang Thi đã ký quyết định công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp về vụ sạt lở trên địa bàn huyện Chợ Mới./.